Самым тёплым днём апреля может стать для москвичей 9 апреля

https://static.news.ru/photo/bf59093e-7a25-11ea-ae83-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Температура в Москве 9 апреля повысится до 15 градусов, благодаря чему этот день окажется самым тёплым в столице в апреле. Такой прогноз дала ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
Сегодня ожидается самый тёплый день апреля. В Москве переменная облачность, без осадков. Температура в столице плюс 13–15 градусов, в Подмосковье плюс 11–16, — цитирует синоптика РИА Новости.
Она добавила, что ветер будет юго-западный, силой 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм ртутного столба.
По словам Волосюк, в столице температура окажется на 3–5 градусов выше климатической нормы. Ближе к полуночи местами в Москве возможны кратковременные дожди.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал: москвичи столкнутся с погодной «чехардой» в апреле. По его словам, будет «то Арктика, то опять Атлантика». Холод будет сменяться жарой.