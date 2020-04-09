Общество

Самым тёплым днём апреля может стать для москвичей 9 апреля

08:20, 09 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура в Москве 9 апреля повысится до 15 градусов, благодаря чему этот день окажется самым тёплым в столице в апреле. Такой прогноз дала ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Сегодня ожидается самый тёплый день апреля. В Москве переменная облачность, без осадков. Температура в столице плюс 13–15 градусов, в Подмосковье плюс 11–​16, — цитирует синоптика РИА Новости.

Она добавила, что ветер будет юго-западный, силой 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм ртутного столба.

По словам Волосюк, в столице температура окажется на 3–5 градусов выше климатической нормы. Ближе к полуночи местами в Москве возможны кратковременные дожди.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал: москвичи столкнутся с погодной «чехардой» в апреле. По его словам, будет «то Арктика, то опять Атлантика». Холод будет сменяться жарой.

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