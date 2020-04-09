Самым тёплым днём апреля может стать для москвичей 9 апреля

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Лайнеры, которые вывозят россиян из-за границы, возвращаются на родину налегке. Причиной этого является алгоритм, который утверждён оперативным штабом правительства по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает газета «Коммерсант». Издание отмечает, что кабмин распорядился на один борт сажать только жителей одного региона. При этом в зарубежных аэропортах остаются сотни россиян, желающих улететь домой. Перевозчику...