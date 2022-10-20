Самым модным маникюром этой осени назван эмо-френч Эксперт Котова назвала эмо-френч самым модным маникюром этой осени

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Самым модным дизайном маникюра это осенью стал эмо-френч — это когда у французского маникюра с прозрачным цветом кончик свободного края ногтя красят в черный цвет, рассказала «Газете.Ru» директор по продукту и обучению одной из сетей салонов маникюра и педикюра Варвара Котова.

В лидеры вырвется так называемый эмо-френч, когда кончик свободного края ногтя красят в черный цвет. Смотрится на ногтях очень выразительно, но при этом можно добавить небольшие графические элементы белым цветом, — сказала Котова.

Специалист также добавила, что в настоящее время в тренде и так называемая «аура» — дизайн маникюра с небольшой дымкой по центру ногтя. По ее словам, добиться такого эффекта можно, капнув на непросохший гель-лак молочный оттенок лака. При этом цвет можно выбрать любой, хоть розовый или зеленый, именно он будет «характеризовать вашу ауру».

По словам эксперта, в числе лидирующих дизайнов маникюра этой осенью — нюдовые ногти с металлическими наклейками и дизайн с золотой фольгой, нанесенный на черный или темно-зеленый оттенок.

Ранее мастер по маникюру Айзиля Гильмутдинова рассказала, что вылечить грибковую инфекцию в незапущенной форме можно в домашних условиях с помощью уксусных ванночек и нанесения масла чайного дерева на поверхность ногтя дважды в день. По ее словам, уксус создает в области заражения грибком кислую среду, которая препятствует его разрастанию и распространению. Также эксперт порекомендовала часто менять носки и использовать дезинфицирующие средства для обуви для предотвращения распространения инфекции.