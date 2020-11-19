Самым частым нарушением ПДД в Москве стало превышение скорости

Более половины (58%) всех нарушений ПДД в Москве в 2020 году приходится на превышение скорости. Об этом свидетельствуют данные дептранса столицы.
На втором месте несоблюдение правил разметки (25%), на третьем — езда по выделенной полосе (6%), сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ещё в 5% случаев столичные водители попадались на несоблюдении знаков дорожного движения и в 2% — на нарушениях правил проезда перекрёстка.
Согласно данным ГИБДД, превышение скорости является самым частым нарушением среди водителей по всей России. За девять месяцев текущего года было зафиксировано 95,9 млн таких случаев.
В тройку наиболее «популярных» нарушений также входят несоблюдение знаков и разметки (8,4 млн случаев) и проезд на красный свет (3,5 млн),
Ранее NEWS.ru писал, что худрук театра «Модерн» Юрий Грымов назвал «придурками» водителей, которые пренебрегают ремнями безопасности. Он также поддержал предложение Минтранса и МВД об ограничении скорости для электросамокатов. По его мнению, лимит следует установить на 15 км/ч.