Самым частым нарушением ПДД в Москве стало превышение скорости

https://static.news.ru/photo/681b9954-2a68-11eb-9a6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более половины (58%) всех нарушений ПДД в Москве в 2020 году приходится на превышение скорости. Об этом свидетельствуют данные дептранса столицы.

На втором месте несоблюдение правил разметки (25%), на третьем — езда по выделенной полосе (6%), сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ещё в 5% случаев столичные водители попадались на несоблюдении знаков дорожного движения и в 2% — на нарушениях правил проезда перекрёстка.

Согласно данным ГИБДД, превышение скорости является самым частым нарушением среди водителей по всей России. За девять месяцев текущего года было зафиксировано 95,9 млн таких случаев.

В тройку наиболее «популярных» нарушений также входят несоблюдение знаков и разметки (8,4 млн случаев) и проезд на красный свет (3,5 млн), сообщает Autonews.

Ранее NEWS.ru писал, что худрук театра «Модерн» Юрий Грымов назвал «придурками» водителей, которые пренебрегают ремнями безопасности. Он также поддержал предложение Минтранса и МВД об ограничении скорости для электросамокатов. По его мнению, лимит следует установить на 15 км/ч.