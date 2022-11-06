«Самый странный день рождения»: Собчак в одиночестве отметила именины Собчак в свой день рождения заявила об отсутствии будущего

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ксения Собчак

Ксения Собчак в свой день рождения поделилась откровениями по поводу своего отъезда. Телеведущая заявила, что только вдали от родины поняла, что главной ценностью в жизни является поддержка близких людей. Свою речь экс-ведущая «Дома-2» опубликовала в Telegram-канале.

Сегодня самый странный мой день рождения... Я далеко от Родины. В такие моменты очень четко понимаешь, что ценно, а что нет. Ценно — поддержка близких и совсем не близких людей, которые сказали доброе слово и не сделали вид, что «ничего не заметили», — написала телеведущая.

Собчак отметила, что только теперь понимает, почему ее самые крепкие отношения связаны с теми, за кого и она когда-то вступилась, поддержала и даже высказалась «против тренда». Журналистка признала, что люди помнят сделанное по отношению к ним в сложный момент добро.

Телеведущая не стала скрывать, что сейчас ей тяжело, однако она старается держаться, вспоминая в нынешний день рождения самые счастливые моменты из прошлого.

Вряд ли можно жить прошлым в настоящем, когда нет будущего. Но вспомнить в свой 41-й год этот день в те времена, когда мы точно были очень счастливы, — точно можно, — заключила Собчак.

Ранее театральный режиссер Константин Богомолов поддержал уехавшую из России супругу Ксению Собчак и поздравил ее с днем рождения. Он пообещал ей, что «все неприятности рассеются», а «враги проплывут мимо».