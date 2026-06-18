Самый простой способ удивить семью: десерт из трех ингредиентов, который выглядит как шедевр

Самый простой способ удивить семью: десерт из трех ингредиентов, который выглядит как шедевр

Лето — время клубники, а этот десерт — причина, почему я люблю сезон ягод. Минимум усилий, максимум удовольствия.

Ингредиенты

Клубника — 200 г, горький шоколад — 50 г, галеты — 100 г, йогурт клубничный — 200 мл.

Как готовлю

Сначала измельчаю галеты в крошку, а шоколад тру на мелкой терке. Каждую ягоду разрезаю на четыре части. В миске смешиваю йогурт с шоколадной стружкой.

В бокал кладу половину крошек, половину клубники, пару ложек йогурта и повторяю все заново. Заливаю оставшимся йогуртом и, если есть час, отправляю в холодильник — так слои пропитаются и десерт станет гуще. Готово.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Собрал трайфл за 10 минут — реально, пока гости мыли руки. Слои клубники, горького шоколада и йогурта смотрятся так, будто я три часа колдовал. Главный совет: не мельчите клубнику — крупные куски дают сочность, а печенье берите самое простое, чтобы не перебить вкус.