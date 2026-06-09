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09 июня 2026 в 08:40

Самый простой рецепт, чтобы показать себя профи кондитерской: шоколадные трюфели с мятой

Фото: D-NEWS.ru
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Если хочешь приятно удивить любимого человека, сделай эти шоколадные шарики. Они выглядят дорого, а готовятся проще, чем кажется.

Ингредиенты

Шоколад горький 80% — 200 г, сливки 33% — 200 мл, мята свежая — 2 веточки, какао-порошок — по вкусу

Как готовлю

Сначала я обрываю листья мяты, складываю в миску и заливаю горячими сливками. Даю им настояться 6 часов при комнатной температуре — это главный секрет аромата. Потом растапливаю шоколад импульсами в микроволновке.

Сливки процеживаю, подогреваю и вливаю в шоколад, тщательно мешаю до блеска. Массу убираю в холодильник на 12 часов.

Затем чайной ложкой формирую заготовки, даю им застыть еще 40 минут, и уже после этого катаю аккуратные шарики. Обваливаю в какао и прячу в холодильник до подачи.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Думал, что возиться с конфетами — это для терпеливых, но эти мятные шарики сделали меня героем вечеринки. Самое крутое — они выглядят как музейные экспонаты: ровные, с благородным блеском, а внутри — мягкий, чуть тягучий центр. Удивило, что мята не перебивает шоколад, а только оттеняет его. Лайфхак: если обвалять в какао-порошке, а не в глазури, получается более «взрослый» вкус и меньше сахара.

Проверено редакцией
Общество
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шоколад
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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