Бисквит — основа множества десертов, от классических тортов до нежных пирожных. Главное его преимущество — простота приготовления и минимальный набор ингредиентов. Сегодня мы расскажем, как испечь воздушный и мягкий бисквит всего из трех яиц. Следуйте простому пошаговому рецепту!
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.;
- сахарный песок — 100 г;
- обычная мука — 100 г;
- ванильный сахар и соль — на вкус.
Способ приготовления:
- Включите духовку и разогрейте ее до 180 градусов. Параллельно смажьте маслом форму для выпечки, а затем присыпьте ее мукой и застелите пергаментом.
- Сахар, соль, ванильный сахар и яйца смешивайте миксером в течение 5−7 минут до пышности.
- Просейте муку и постепенно вмешайте в массу из предыдущего пункта движениями снизу вверх.
- Залейте тесто в форму и отправьте в духовку на полчаса.
- Остудите бисквит 10 минут в форме, а затем переложите на плоскую поверхность до полного остывания.
А если вы в поисках рецептов для быстрого завтрака, можете приготовить ленивые вареники.
Читайте также:
Как в лучших кофейнях: готовим авокадо-тосты по простому рецепту
Не только запивка: готовим маринад для шашлыка на пиве
Не торт и не конфеты: названы 3 полезных десерта для пожилых на каждый день
Самый быстрый крем-чиз для торта: готовим из двух ингредиентов за 3 минуты
Брокколи с грибами и чесноком на сковороде: полезный гарнир за минуты