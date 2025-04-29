Бисквит — основа множества десертов, от классических тортов до нежных пирожных. Главное его преимущество — простота приготовления и минимальный набор ингредиентов. Сегодня мы расскажем, как испечь воздушный и мягкий бисквит всего из трех яиц. Следуйте простому пошаговому рецепту!

Ингредиенты:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахарный песок — 100 г;
  • обычная мука — 100 г;
  • ванильный сахар и соль — на вкус.

Способ приготовления:

  1. Включите духовку и разогрейте ее до 180 градусов. Параллельно смажьте маслом форму для выпечки, а затем присыпьте ее мукой и застелите пергаментом.
  2. Сахар, соль, ванильный сахар и яйца смешивайте миксером в течение 5−7 минут до пышности.
  3. Просейте муку и постепенно вмешайте в массу из предыдущего пункта движениями снизу вверх.
  4. Залейте тесто в форму и отправьте в духовку на полчаса.
  5. Остудите бисквит 10 минут в форме, а затем переложите на плоскую поверхность до полного остывания.

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