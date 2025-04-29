Бисквит — основа множества десертов, от классических тортов до нежных пирожных. Главное его преимущество — простота приготовления и минимальный набор ингредиентов. Сегодня мы расскажем, как испечь воздушный и мягкий бисквит всего из трех яиц. Следуйте простому пошаговому рецепту!