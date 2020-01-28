https://static.news.ru/photo/e041e3c2-415f-11ea-808b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Самый сильный за эту зиму обещанный синоптиками снегопад начался в Москве. Метеорологи прогнозировали выпадение осадков от 4 до 8 см.

В связи с прогнозом были переведены на усиленный режим работы коммунальные службы города, сообщает РИА Новости. Температура воздуха до конца января существенно меняться не будет, зима станет самой тёплой за последние 140 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты центра погоды «Фобос» сообщили, что в большинстве регионов России февраль получится аномально тёплым. По информации метеорологов, похолодание в феврале ожидается лишь на северо-востоке страны.