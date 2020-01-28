Самый сильный за эту зиму обещанный синоптиками снегопад начался в Москве. Метеорологи прогнозировали выпадение осадков от 4 до 8 см.
В связи с прогнозом были переведены на усиленный режим работы коммунальные службы города,
Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты центра погоды «Фобос» сообщили, что в большинстве регионов России февраль получится аномально тёплым. По информации метеорологов, похолодание в феврале ожидается лишь на северо-востоке страны.
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