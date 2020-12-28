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«Самый крупный ребёнок в мире» умер в 21 год

00:43, 29 декабря 2020
Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Житель Кабардино-Балкарии Джамбулат Хатохов умер в возрасте 21 год. В детстве он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.

О его смерти 28 декабря на своей странице в Instagram сообщил президент федерации сумо и масрестлинга КБР Бетал Губжев, назвавший Хатохова «первым сумоистом» республики.

Хатохов через год после рождения весил почти 17 кг. В первый класс мальчик пошёл с весом 115 кг, а в 17 лет его вес составлял 230 кг. Позже он смог похудеть до 176 кг. Последнее время занимался сумо. Причины его смерти пока не называются.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самый тяжёлый человек в мире Хуан Педро Франко (590 кг) потерял 225 кг на строгой диете, но этого оказалось недостаточно: риск остановки сердца сохранялся. И тогда мексиканец повторно доверился хирургу, чтобы уменьшить свой желудок до размеров куриного яйца. Операция была опасной, однако выхода не было.

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