Самый дорогой в РФ автомобиль продают по объявлению

https://static.news.ru/photo/30baa034-3839-11eb-b318-fa163e074e61_660.jpg Bugatti Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Гиперкар Bugatti Chiron 2018 года выпуска стоимостью 225 млн рублей выставлен на продажу в Москве. Пробег автомобиля бело-синего цвета составляет 700 км.

Объявление о продаже размещено на портале «Авто.ру». Отмечается, что салон машины отделан коричневой кожей с карбоновыми вставками. Мощность Bugatti Chiron составляет 1500 лошадиных сил, которые позволяют водителю разогнаться до 100 км/ч за 2,5 секунды. Максимальная скорость автомобиля — 420 км/ч.

Владелец Bugatti Chiron уверяет, что суперкар, которым пользовались два года и девять месяцев, находится в хорошем состоянии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Общероссийский народный фронт составил список самых дорогих автомобилей, купленных госкомпаниями и компаниями с госучастием. Первое место в индексе заняло АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова». Компания хотела приобрести автомобиль стоимостью 12,3 млн рублей (BMW 750Li xDrive или эквивалент).