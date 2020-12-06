Самый дорогой в РФ автомобиль продают по объявлению

Гиперкар Bugatti Chiron 2018 года выпуска стоимостью 225 млн рублей выставлен на продажу в Москве. Пробег автомобиля бело-синего цвета составляет 700 км.
Объявление о продаже
Владелец Bugatti Chiron уверяет, что суперкар, которым пользовались два года и девять месяцев, находится в хорошем состоянии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Общероссийский народный фронт составил список самых дорогих автомобилей, купленных госкомпаниями и компаниями с госучастием. Первое место в индексе заняло АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова». Компания хотела приобрести автомобиль стоимостью 12,3 млн рублей (BMW 750Li xDrive или эквивалент).