Этот крем-чиз для торта точно вас удивит. Для его приготовления нужны всего два ингредиента и минимум свободного времени. Рецепт такой простой, что справится даже ребенок. Вот лучшая пошаговая инструкция для такого крема.

Ингредиенты:

  • творожный сыр (классический, без добавок) — 500 г;
  • сахарная пудра — 80–90 г.

Способ приготовления

  1. В глубокую миску выложите творожный сыр, слегка разомните его вилкой.
  2. Отправьте к нему сахарную пудру.
  3. Взбейте их миксером до получения однородной и воздушной массы. Самый быстрый крем-чиз в вашей жизни готов!

А если вам больше нравится шоколадный крем для торта, можете приготовить крем-чиз с какао по нашему рецепту.

 

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