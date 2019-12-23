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Первый президент СССР Михаил Горбачёв рассказал, как отметит наступающий новый год. Сейчас экс-глава государства близок к выписке из больницы, куда он попал в связи с пневмонией.

Политик сообщил, что болезнь уже отступила, праздник он будет отмечать с семьёй и друзьями в Москве. За границу поеду уже после праздников. Как-то бурно отмечать Новый год я не планирую,...