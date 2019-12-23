ВНИИ труда назвал самые востребованные в России профессии. Первую сточку в топ-10 заняли продавцы-кассиры.
Второе место отдано поварам, третье — педагогам профобучения и переобразования. В рейтинг вошли юристы, специалисты по закупкам, медсёстры и репетиторы,
Последние строчки в рейтинге занимают делопроизводители, бухгалтеры, педагоги-дефектологи. Трудности с набором вышеуказанных кадров испытывают 10% компаний.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в России наблюдается серьёзный разброс средних зарплат младшего медицинского персонала в зависимости от региона. За одну и ту же работу в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) получают в 4,25 раза больше, чем в Республике Ингушетия.
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