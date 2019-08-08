Самый большой процент аварий с летальным исходом происходит на федеральных трассах. Об этом сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД полковник полиции Олег Понарьин.
Более 40% смертельных ДТП происходят на автодорогах федерального значения, уточнил он. При этом трассы муниципального и регионального значения имеют равный показатель по смертельным авариям в 30% на каждой, пишет
Главной причиной смертельных ДТП в ГИБДД по-прежнему считают превышение скорости. Среди других причин — выезд на встречную полосу и различные ситуации, связанные с пешеходами.
Скорость автомобиля является первой причиной смертности в ДТП. Либо неправильная оценка ситуации, когда водитель движется со слишком большой скоростью, либо умышленное превышение скоростных режимов, предусмотренных дорожными знаками, — отметил Понарьин.
При этом в ГИБДД решили бороться с аварийностью на дорогах и совместно с экспертным центром «Движение без опасности» начали общественную кампанию «Однозначно». Она пройдёт в 15 регионах России. В рамках компании специалисты попытаются объяснить водителям, что скорость не нужно превышать даже в рамках разрешённых 19 километров.
Как ранее писал News.ru, ГИБДД, ЦОДД и Российский союз автостраховщиков в Москве с 7 августа начали тестировать систему автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер.