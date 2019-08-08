https://static.news.ru/photo/c9a6a8e2-b9c3-11e9-b740-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexei Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Самый большой процент аварий с летальным исходом происходит на федеральных трассах. Об этом сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД полковник полиции Олег Понарьин.

Более 40% смертельных ДТП происходят на автодорогах федерального значения, уточнил он. При этом трассы муниципального и регионального значения имеют равный показатель по смертельным авариям в 30% на каждой, пишет РИА Новости .

Главной причиной смертельных ДТП в ГИБДД по-прежнему считают превышение скорости. Среди других причин — выезд на встречную полосу и различные ситуации, связанные с пешеходами.

Скорость автомобиля является первой причиной смертности в ДТП. Либо неправильная оценка ситуации, когда водитель движется со слишком большой скоростью, либо умышленное превышение скоростных режимов, предусмотренных дорожными знаками, — отметил Понарьин.

При этом в ГИБДД решили бороться с аварийностью на дорогах и совместно с экспертным центром «Движение без опасности» начали общественную кампанию «Однозначно». Она пройдёт в 15 регионах России. В рамках компании специалисты попытаются объяснить водителям, что скорость не нужно превышать даже в рамках разрешённых 19 километров.

Как ранее писал News.ru, ГИБДД, ЦОДД и Российский союз автостраховщиков в Москве с 7 августа начали тестировать систему автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер.