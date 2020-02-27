Чаще всего друзей на работе заводят медсёстры, продавцы-консультанты и менеджеры по логистике. Это выяснилось в ходе опроса россиян, который провели исследователи.
В этом списке также есть врачи, учителя и маркетологи. В каждой из профессий дружелюбных коллег оказывается больше половины — около 60%,
Реже всего дружеские отношения среди коллег заводят руководители независимо от профессиональной принадлежности, а также юристы и программисты. Здесь показатель дружелюбности крутится вокруг отметки в 40%.
Больше всего корпоративная дружба присуща женщинам, друзей среди коллег имеют 58% опрошенных. Мужчины оказались менее сплочёнными, только 49% обзавелись друзьями на работе. Причём и у тех, и у других самыми дружелюбными оказались сотруднике в возрасте от 25 до 34 лет.
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