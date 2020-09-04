Самые дорогие кроссовки на eBay продали за $100 тысяч

https://static.news.ru/photo/42f71688-ee88-11ea-b945-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Электронный маркетплейс eBay составил рейтинг самых дорогих сделок по продаже кроссовок и часов за 25 лет существования интернет-площадки.

Самая дорогая модель кроссовок, проданная с молотка на eBay, обошлась покупателю в $100 тысяч, пишет Esquire. Это были Air Jordan 12 OVO.

Также в тройку самых дорогих «сникерсов» попали Nike Air Yeezy 1, проданные за $50 тысяч, и Air Jordan 4 Retro, за которые покупатель отдал $37,5 тыс.

По данным eBay, самыми популярными у коллекционеров кроссовок являются Adidas Stan Smith, Converse Chuck Taylor All Stars, Nike Cortez, Vans Checkerboard Slip On, Air Jordan 1, 1Gucci Tennis 84, Reebok Ex-O-Fit и др.

Самыми дорогими часами, проданными на eBay за 25 лет, стали Patek Philippe Grand Complications Watch. Покупатель отдал за них $535,5 тысячи. Среди наиболее желанных часов у коллекционеров eBay выделяет Rolex Submariner, Rolex Cellini, Cartier Santos, Breitling Navitimer, Audemars Piguet Royal Oak и др.

Ранее NEWS.ru писал, что пользователи Сети раскритиковали российского певца Филиппа Киркорова за покупку кроссовок Air Jordan, стоимость которых у перекупщиков достигает 1 млн рублей.