Самые большие в мире граффити изобразили на Саяно-Шушенской ГЭС

https://static.news.ru/photo/8fd7b58c-acd6-11ea-8d17-fa163e074e61_660.jpg Фото: onf.ru

Ко Дню России художники нанесли надпись гидроэлектростанции Саяно-Шушенская. Она стала самым большим граффити в мире. Об этом сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).

ОНФ стал партнёром акции, которая прошла при его поддержке. Надпись имеет размеры 570 метров в длину и 52 метра в высоту. Её нарисовали художники-граффитисты со всей страны.

Патриотическое граффити «Россия» — самая большая надпись с названием страны в мире и одна из самых больших в мировом граффити-искусстве — появились на Саяно-Шушенской ГЭС, — сказано в сообщении.

Работали над ней 15 художников и технический персонал станции. Сотрудники ГЭС обеспечивали безопасность работ на высоте, для которых привлекли два подъёмных крана. На граффити ушло в общей сложности более тысячи банок фасадной краски.

По словам замруководителя исполкома ОНФ Ирины Плещевой, Саяно-Шушенская ГЭС выбрана как объект неслучайно.

Тут совмещены главные ресурсы страны: мощь водной стихии и технологической мысли. Но самое большое богатство России — это люди! Удивительно и очень приятно, что тут, в Хакасии, на Саяно-Шушенской ГЭС над проектом «Энергия России», посвященном Дню России, трудится очень большая команда людей, — приводит её слова пресс-служба.

Плещевая также отметила, что погодные условия сильно отразились на графике работы команды. Планировалось рисовать по одной букве в сутки, но художникам пришлось работать по 17-18 часов в день и наносить по две-три и в дождь, и в жару.

Граффити торжественно открыли на смотровой ГЭС. В церемонии приняли участие почётные жители поселка Черемушки, сотрудники Саяно-Шушенской, активисты ОНФ и волонтеры акции «Мы вместе».

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сила российского народа заключается в русской душе и во внутренней готовности к подвигу.