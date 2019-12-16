Максимальная ставка аренды жилья в Москве в декабре достигла миллиона рублей в месяц. Столько просили за двухуровневый пентхаус на Ленинском проспекте.
В квартире площадью 550 квадратных метров есть кинозал, спортивный зал и SPA-кабинет,
На втором месте по стоимости в последний месяц 2019 года стала двухуровневая квартира площадью 300 «квадратов» в особняке в Тверском районе. Её предлагали за 700 тысяч рублей в месяц, при этом квартира сдавалась без мебели.
Замыкает тройку самого дорогого столичного жилья квартира площадью 240 квадратных метров в отреставрированном особняке в Басманном районе. Её арендодатель оценил в 550 тысяч рублей.
Как ранее писал NEWS.ru, аналитики сообщили о резком росте цен на аренду квартир в больших российских городах в 2019 году. По их мнению, рост цен на аренду жилья связан с увеличением стоимости квартир в новостройках.
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