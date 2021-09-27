Самую дешёвую рыбу в России отказались ловить

Российские рыбаки стали отказываться от вылова самой дешёвой рыбы. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников, вылов сардины иваси снизился более чем на 20%, до 96,83 тысячи тонн.

В целом виды пелагических рыб, таких как сардина иваси, скумбрия и сайра, добывают в 2021 году на 10% меньше, чем в прошлом.

Общее отставание по пелагике частично компенсирует возросший вылов скумбрии. По сравнению с прошлым годом объём добычи вырос более чем на 80% — с 15,4 тысячи тонн до 27,9 тысячи тонн, — сообщил президент ассоциации Герман Зверев.

Иваси добывать становится просто нерентабельно: во Владивостоке отпускная цена на неё составляет всего 45 рублей за килограмм. С 1 января будущего года придётся декларировать «незаходные» суда, поэтому рыбопромышленники ранее предупреждали о возможных сбоях в промысле. В итоге расходы компаний на таможенное декларирование составят более 3 млрд рублей, а прибыль предприятий до вычета налогов в год — в два раза меньше — 1,5 млрд рублей.

В письме на имя вице-премьера Виктории Абрамченко дальневосточные компании «Тралфлот» и «Софко» просили дать рыболовам трёхлетний переходный период для распределения финансовой нагрузки.

В России в этом году выловили достаточно большой объём красной рыбы, цены на неё будут снижаться, как и цены на красную икру. Об этом ранее заявили в Росрыболовстве. Повысить потребление икры и рыбы в России глава ведомства предложил за счёт борьбы с «сильными наценками» в торговле и развития аквакультуры.