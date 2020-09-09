Самую большую шахту в России запустили в Якутии

https://static.news.ru/photo/7c03c33c-f337-11ea-ab7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Угледобывающая компания Колмар/youtube.com

Первую очередь самой большой в РФ шахты «Инаглинская» и обогатительной фабрики «Инаглинская-2» мощностью 6 млн тонн угля в год запустили в Нерюнгринском районе Якутии.

Реализация проекта осуществляется в две очереди с поэтапным увеличением добывающих мощностей до 12 млн тонн в год, — цитирует ТАСС представителя угледобывающей компании.

Возведение фабрики и строительство шахты на территории опережающего развития «Южная Якутия» проходило при поддержке Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Сумма инвестиций составила 4 млрд рублей.

Председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Пётр Гоголев напомнил о заключённом в конце 2019-го между представителями угледобывающих предприятий и властями региона договоре о социально-экономическом развитии субъекта. По его словам, подписание документа стало важнейшим шагом для развития Нерюнгринского района как основного центра развития экономики Якутии.

На горно-обогатительном комплексе «Инаглинский» ведут отработку запасов Чульмаканского и Верхне-Талуминского месторождений. В предприятие вложат свыше 72 млрд рублей. Благодаря инвестициям регион получит более четырёх тысяч рабочих мест. На данный момент на комплексе уже работают 1,7 тыс. граждан. Объём инвестиций достиг 20 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Башкирская содовая компания (БСК) собирается разработать карьер Шахтау ниже уровня грунтовых вод. Это обеспечит БКС сырьём до 2027 года. Совету директоров предложили соответствующее решение. В БСК считают, что подобный вариант является самым рациональным в сложившейся ситуации. В БСК отметили, что разработку объекта будут вести, учитывая экономическую эффективность освоения, экологическую безопасность и правовую возможность.

После протестов у Куштау Башкирская содовая компания (БСК) стала известна на всю страну. Заняться ей правоохранительным органам поручил лично президент РФ Владимир Путин, по сути обвинив руководство в выводе денег за рубеж и в коррупционной приватизации некогда государственной компании.