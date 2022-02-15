Самую большую подмосковную школу откроют в Одинцово

Самую большую подмосковную школу на 2,2 тысячи мест откроют в жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцово, сообщает телеканал «360». По словам губернатора региона Андрея Воробьёва, она будет сдана к 1 сентября 2023 года и её очень ждут местные жители.

То, чем мы всегда занимаемся, это решением проблем, а их в развивающейся системе очень много. Наш регион растёт, мы должны успевать обеспечивать школами и детскими садами, а также поликлиниками, развязками. Всё это должно поспевать за развитием региона. <...> Эту школу очень ждут, потому что прилегающие к ней дома, к сожалению, вынуждены возить детей, — рассказал Воробьёв.

На территории школы предусмотрены места для занятий спортом и отдыха, удобства для детей с ограниченными возможностями. Также в здании будет располагаться трёхэтажный детский сад на 400 человек.

Ранее оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова заявила, что для искоренения проблемы низких зарплат работников общего образования в России нужно увеличивать бюджетные расходы на эту сферу. При этом в пресс-службе Минпросвещения заверили, что совместно с другими ведомствами разрабатывают «проект новой системы оплаты учительского труда, которая позволит существенным образом усилить гарантированную часть зарплаты педагога в любой точке нашей большой страны».