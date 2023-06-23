Самозанятым россиянам разрешат регистрировать торговые марки «Известия»: с 29 июня самозанятые получат возможность регистрировать товарные знаки

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С 29 июня самозанятые граждане России смогут регистрировать свои торговые марки, сообщает газета «Известия». Изменения в Гражданский кодекс, которые позволяют это сделать, были приняты годом ранее, но начинают действовать только теперь.

Представители Министерства экономического развития пояснили, что такая возможность будет служить дополнительным средством для развития персональных брендов и защиты потребителей от подделок. До этого момента, право владения торговой маркой было предоставлено только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

По состоянию на конец 2022 года, в России было зарегистрировано 6,5 миллиона самозанятых, а к концу мая текущего года их число возросло до 7,5 миллиона, согласно данным Федеральной налоговой службы и Минэкономразвития. Эксперты считают, что владение собственным брендом может стать эффективным инструментом маркетинга для этой категории работников.

Как указали эксперты, среди самозанятых в России много тех, кто занимается ремесленничеством. Они уверены, что обладание торговой маркой способствует повышению узнаваемости продукции и придает ей дополнительную стоимость.

Ранее сообщалось, что за последний год интерес к самозанятости среди россиян вырос на 30%. Для таких сотрудников работодателями открывается каждая десятая вакансия, при этом самозанятые зачастую занимают временные позиции.