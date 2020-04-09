Самолёты с россиянами возвращаются из-за рубежа полупустыми

Лайнеры, которые вывозят россиян из-за границы, возвращаются на родину налегке. Причиной этого является алгоритм, который утверждён оперативным штабом правительства по борьбе с коронавирусом.
Об этом
Перевозчику неважно, загружен рейс на 10% или на 100%. Если самолёт прилетел, рейс будет выполнен, — заявил собеседник издания из авиационных структур.
Отмечается, что рейс, загруженный на 15%, невозможно окупить за счёт проданных пассажирам билетов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ограничения на вывоз граждан России из-за США связаны с проблемами карантина и необходимостью двухнедельной изоляции по прибытии на родину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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