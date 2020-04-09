Самолёты с россиянами возвращаются из-за рубежа полупустыми

https://static.news.ru/photo/c95c3f68-7a1c-11ea-8180-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Лайнеры, которые вывозят россиян из-за границы, возвращаются на родину налегке. Причиной этого является алгоритм, который утверждён оперативным штабом правительства по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает газета «Коммерсант». Издание отмечает, что кабмин распорядился на один борт сажать только жителей одного региона. При этом в зарубежных аэропортах остаются сотни россиян, желающих улететь домой.

Перевозчику неважно, загружен рейс на 10% или на 100%. Если самолёт прилетел, рейс будет выполнен, — заявил собеседник издания из авиационных структур.

Отмечается, что рейс, загруженный на 15%, невозможно окупить за счёт проданных пассажирам билетов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ограничения на вывоз граждан России из-за США связаны с проблемами карантина и необходимостью двухнедельной изоляции по прибытии на родину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.