Самолёты «Аэрофлота» начнут летать в Доминикану с 1 октября

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует возобновить авиасообщение с Доминиканой. Их самолёты начнут летать в Пунта-Кану с 1 октября, говорится в сообщении компании.

Рейсы SU0156/SU0157 Москва — Пунта-Кана — Москва будут выполняться самолётом Airbus A350-900 три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. Билеты можно бронировать уже сейчас.

Россия полностью сняла ограничения на полёты в Доминикану в конце августа. Сейчас полёты туда выполняет чартерная авиакомпания Azur Air.

Ранее стало известно, что Россия с 27 августа возобновила авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей, приостановленное из-за пандемии. Также увеличивается число регулярных рейсов в Венгрию, Египет, Таджикистан, Киргизию и на Кипр.

Кроме того, сегодня стало известно, что Россия снимет с 21 сентября все ограничения на авиасообщение с Белоруссией. Таким образом, воздушное сообщение между странами будет восстановлено в полном объёме.

Регулярное и чартерное сообщение было прекращено Россией с 27 марта прошлого года из-за пандемии коронавируса. Постепенное возобновление перелётов началось с августа 2020 года. На сегодня открыты перелёты в несколько десятков стран, у каждой — свои правила въезда.