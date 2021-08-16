Самолёт Симферополь — Белгород экстренно сел в Москве

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Сотрудники группы «Альфа» КГБ СССР не отказывались выполнять приказ о задержании президента РСФСР Бориса Ельцина утром 19 августа 1991 года во время путча. Приказа просто не было, рассказал бывший тогда заместителем командира группы «Альфа» Владимир Зайцев, передаёт Sputnik.

Если бы поступила команда Ельцина задержать и куда-то сопроводить — это было бы выполнено, и никто бы никакого сопротивления не оказал, — сказал Зайцев. Он объяснил, что группа ждала министра...