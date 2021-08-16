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Самолёт Симферополь — Белгород экстренно сел в Москве

19:10, 16 августа 2021
Самолёт Симферополь — Белгород экстренно сел в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Пассажирский самолёт Airbus A321, следовавший по маршруту «Симферополь — Белгород» из-за сработавшего сигнала о неисправности гидросистемы совершил экстренную посадку в подмосковном Шереметьево. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в авиационных службах.

Около 19:12 мск самолёт совершил благополучную посадку в Шереметьево. Причина срабатывания датчика устанавливается, — сообщил источник.

Ранее в аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку пассажирский самолёт Boeing 737, выполнявший рейс Москва — Самара. Предварительной причиной возврата названа течь топлива из двигателя.

Также 26 июля пришлось сесть в Домодедово самолёту белорусской авиакомпании Belavia. Он подавал сигнал бедствия и садился с одним выключенным двигателем.

Пилот Дамир Юсупов, Герой России, которому пришлось сажать такую модель Airbus A321 в кукурузное поле, рассказал о возвращении к полётам после случившегося. Юсупов сказал, что хочет как можно скорее снова совершить полёт, чтобы забыть предыдущий.

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