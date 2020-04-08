Самолёт с российскими туристами вылетел с Мальдив

https://static.news.ru/photo/91b55066-799c-11ea-9b2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norbert Probst/imagebroker.com/Global Look Press

Борт авиакомпании «Аэрофлот» со 177 россиянами вылетел из мальдивской столицы Мале. Самолёт направляется в Москву.

По информации РИА Новости, в Россию вылетели туристы из Москвы и Подмосковья. На островах остались ещё около 300 человек, попросивших эвакуации у российского МИД. Они застряли за границей после запрета регулярных и чартерных рейсов за пределы РФ.

Самолёт покинул Мальдивы около 13:00 по московскому времени.

Как писал NEWS.ru, 8 апреля «Аэрофлот» вывезет туристов из Мале и Нью-Йорка. Правительство 6 апреля ослабило запрет на зарубежные полёты, чтобы завершить эвакуацию туристов.