Самолёт с российскими туристами прибыл из Индонезии в Самару

https://static.news.ru/photo/480eb990-878c-11ea-99e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: rossiya_airlines/instagram.com

В Самаре приземлился вывозной рейс с российскими гражданами из Индонезии, которые не смогли раньше вылететь из-за закрытия границ.

Самолёт авиакомпании «Россия», прибывший из индонезийского города Денпасара, вернул на родину 242 человека, 5 из них — дети до двух лет. В Самаре останутся 259 пассажиров, остальные направятся дальше — в Сочи. Самочувствие у всех нормальное, пишет «Интерфакс-Поволжье».

Как сообщал ранее NEWS.ru, всего за границей находится примерно 50 тысяч россиян, которые хотят вернуться на родину. Больше всего граждан застряло в Индии, Таиланде и Соединённых Штатах.