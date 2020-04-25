Самолёт с российскими туристами прибыл из Индонезии в Самару

В Самаре приземлился вывозной рейс с российскими гражданами из Индонезии, которые не смогли раньше вылететь из-за закрытия границ.
Самолёт авиакомпании «Россия», прибывший из индонезийского города Денпасара, вернул на родину 242 человека, 5 из них — дети до двух лет. В Самаре останутся 259 пассажиров, остальные направятся дальше — в Сочи. Самочувствие у всех нормальное,
Как сообщал ранее NEWS.ru, всего за границей находится примерно 50 тысяч россиян, которые хотят вернуться на родину. Больше всего граждан застряло в Индии, Таиланде и Соединённых Штатах.
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