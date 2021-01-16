Самолёт с Навальным вылетел в Москву

https://static.news.ru/photo/14b25816-58d5-11eb-ae5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWs.ru

Лайнер авиакомпании «Победа», на борту которого находится политик Алексей Навальный, успешно вылетел из Берлина в Москву.

Самолёт вылетел из Берлина в 17:15 по московскому времени, с небольшим опозданием (по расписанию он должен был начать полёт в 16:45). Согласно табло прилёта Внуково, лайнер должен приземлиться в Москве в 19:43.

Полетели, — написала в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Политик, заходя на борт, заявил, что ему нечего бояться в России, и пообещал новые расследования.

Ранее NEWS.ru запросил у аэропорта Внуково аккредитацию, чтобы встретить Навального. В аэропорту ответили, что организация деятельности СМИ на территории аэровокзального комплекса временно не проводится в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности пребывания пассажиров.

Оппозиционера всё равно собираются встречать журналисты, но сталкиваются с препятствиями. Так, в Санкт-Петербурге задержали журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, который собирался вылетать в столицу, чтобы встретить политика в аэропорту Внуково.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».