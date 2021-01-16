Самолёт с Навальным сменил курс

https://static.news.ru/photo/51e2d374-58e3-11eb-ae2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лайнер авиакомпании «Победа» с политиком Алексеем Навальным на борту повернул в сторону от Москвы. Самолёт направляется в сторону от Калуги.

Транспортное средство развернулся над Тарусой, а затем снова направилось в сторону Москвы, следует из данных сервиса Flightradar. На табло аэропорта Внуково, куда направляется самолёт, время прибытия сменилось на 20:02.

flightradar24.com

По данным телеканала RTVI, который ссылается на анонимные источники, аэропорт Внуково закрыт для самолётов, все рейсы отправляют в зону ожидания. Возможно, лайнер отправят на запасной аэродром.

Ранее силовики задержали в аэропорту Внуково юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями РФ иностранным агентом) Любовь Соболь, менеджера по проектам ФБК Руслана Шаведдинова, активиста Константина Котова и брата политика Алексея Навального Олега. Они прибыли в воздушную гавань, чтобы встретить прилетающего из Германии оппозиционера. Задержанные находились в кафе, которое располагается в терминале для внутренних рейсов.

Также полицейские задержали журналиста «Новой газеты» Влада Докшина, помощника Навального Илью Пахомова, менеджера штаба Навального Анастасию Кадетову и юриста ФБК Алексея Молокоедова.

NEWS.ru запросил у аэропорта Внуково аккредитацию, чтобы встретить Навального. В аэропорту ответили, что организация деятельности СМИ на территории аэровокзального комплекса временно не проводится в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности пребывания пассажиров.

Оппозиционера всё равно собираются встречать журналисты, но сталкиваются с препятствиями. Так, в Санкт-Петербурге задержали журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, который собирался вылететь в столицу, чтобы встретить политика в аэропорту Внуково.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».