Самолёт с частицей благодатного огня приземлился во Внуково-3

Самолёт Фонда Андрея Первозванного с частицей благодатного огня из иерусалимского Гроба Господня приземлился в столичном аэропорту Веуково-3. Огонь будет доставлен на ночное патриаршее пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, пишет ТАСС.

Также частицу благодатного огня доставят ещё в несколько храмов Москвы и ближайшего Подмосковья. Встречать благодатный огонь в аэропорт прибыли представители разных епархий РПЦ, которые затем отвезут его в регионы.

Благодатный огонь сошёл днём в Великую субботу в Кувуклии — часовне в центре храма Гроба Господня в Иерусалиме. на торжественной церемонии присутствовал глава Фонда Андрея Первозванного, председатель попечительского совета Владимир Якунин. Он зажёг от благодатного огня лампаду, которую сейчас доставили в Россию.

Ранее сообщалось, что пасхальные богослужения пройдут 24 апреля и в Мариуполе. Они будут проводиться в четырёх церквях города.