Самолёт с частицей благодатного огня приземлился во Внуково-3

Самолёт Фонда Андрея Первозванного с частицей благодатного огня из иерусалимского Гроба Господня приземлился в столичном аэропорту Веуково-3. Огонь будет доставлен на ночное патриаршее пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, пишет ТАСС.
Также частицу благодатного огня
Благодатный огонь сошёл днём в Великую субботу в Кувуклии — часовне в центре храма Гроба Господня в Иерусалиме. на торжественной церемонии присутствовал глава Фонда Андрея Первозванного, председатель попечительского совета Владимир Якунин. Он зажёг от благодатного огня лампаду, которую сейчас доставили в Россию.
Ранее сообщалось, что пасхальные богослужения пройдут 24 апреля и в Мариуполе. Они будут проводиться в четырёх церквях города.