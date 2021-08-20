Самолёт подал сигнал бедствия на пути в Москву

Пассажирский самолёт, направляющийся из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По информации журналистов, сигнал был подан лайнером Sukhoj Superjet 100, который пролетал над Тамбовской областью. После этого он резко снизился.

По предварительным данным, могла произойти разгерметизация, — рассказал собеседник агентства.

Сейчас самолёт продолжает полёт на высоте около трёх тысяч метров. По данным ТАСС, лайнер сядет в столичном аэропорту Шереметьево.

Ранее в аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку пассажирский самолёт Boeing 737, выполнявший рейс Москва — Самара. Предварительной причиной возврата названа течь топлива из двигателя.

Также 26 июля пришлось сесть в Домодедово самолёту белорусской авиакомпании Belavia. Он подавал сигнал бедствия. Примерно через час после вылета у лайнера сработал датчик неисправности. В Москве самолёт садился с одним выключенным двигателем. На его борту находились 197 пассажиров и 7 членов экипажа. Никто из них не пострадал.