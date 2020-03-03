https://static.news.ru/photo/a54ce422-5d2c-11ea-8d87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский Boeing 737-800 «Аэрофлота» Москва — Цюрих экстренно вернулся в Шереметьево. Он развернулся в районе Волоколамска.

Это следует из данных сервиса Flightradar24. Незадолго до этого сообщалось, что пассажирский лайнер Новосибирск — Москва экстренно садится в Перми из-за анонимного сообщения о бомбе. По той же причине утром 3 марта летевший из Владивостока в Москву самолёт внепланово приземлился в Хабаровске.

Ранее NEWS.ru сообщал, что объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга опубликовала скриншот письма с угрозами минирования. Анонимный шантажист требует, чтобы ему заплатили 120 биткоинов, и тогда он прекратит рассылать письма о бомбах. В противном случае автор текста обещает начать «минировать» другие объекты с лета 2020 года, когда в городе будут проходить массовые мероприятия.