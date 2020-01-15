https://static.news.ru/photo/89b56f40-3798-11ea-ae99-fa163e074e61_660.jpg Самолёт «Байкал» Фото: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Глава РФ Владимир Путин поручил кабмину разработать проект серийного производства самолёта «Байкал» — аналога «Кукурузника» (Ан-2). Соответствующее решение было принято после совещания с членами правительства, состоявшегося 11 декабря 2019 года.

Рассмотреть вопрос о проектировании и запуске серийного производства самолёта «Байкал» на основе прототипа ТВС-2ДТС, а также его сертификации с учётом реализации проекта по созданию лёгкого многоцелевого самолёта, — говорится на сайте Кремля.

В августе 2019-го Минпромторг сообщил о создании нового регионального воздушного суда вместимостью 9–14 человек вместо «Кукурузника». Производство собирались запустить в 2021 году на авиазаводе в Улан-Удэ. Но позже итоги конкурса отменили.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия разработает свой сверхзвуковой пассажирский самолёт. Об этом сообщил гендиректор Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского Кирилл Сыпало. Ориентировочная дата создания — 2025−2030 годы. Демонстрационные модели появятся раньше — в 2021-м, а в 2023-м конструкторы подготовят проект прототипа. По словам Сыпало, новые разработки отличаются подходом к их проектированию — в основе лежит продуманная системность.