https://static.news.ru/photo/71463bb8-dfac-11e9-b6e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Рейс S7-270 Симферополь — Домодедово компании S7 Airlines задержан почти на сутки в аэропорту вылета.

Самолёт должен был отправиться в столицу в 10:05 25 сентября, однако вылет отложили до 08:00 26 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Симферополь.

Представители компании помогают пассажирам, оказывая услуги в соответствии с авиационными правилами. Причины задержки не называются.

Ранее News.ru писал, что в Новосибирске дважды откладывался вылет самолёта, принадлежащего компании S7. Рейс смог отправиться в Симферополь на семь часов позже запланированного времени.