Рейс S7-270 Симферополь — Домодедово компании S7 Airlines задержан почти на сутки в аэропорту вылета.
Самолёт должен был отправиться в столицу в 10:05 25 сентября, однако вылет отложили до 08:00 26 сентября, сообщает
Представители компании помогают пассажирам, оказывая услуги в соответствии с авиационными правилами. Причины задержки не называются.
Ранее News.ru писал, что в Новосибирске дважды откладывался вылет самолёта, принадлежащего компании S7. Рейс смог отправиться в Симферополь на семь часов позже запланированного времени.