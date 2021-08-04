Военно-транспортный самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку в Пермском крае. Об этом пишет «112».

Уточняется, что один из двигателей воздушного судна оказался неисправен и, в конечном итоге, отказал. К счастью, во время посадки никто не погиб и не пострадал.

Борт приземлился в аэропорту «Большое Савино» в штатном режиме, добавляет Telegram-канал со ссылкой на собственные источники. Другие подробности инцидента неизвестны.

Ранее самолёт Су-35 разбился в Сахалинской области. Борт вылетел из аэропорта Дзёмги в Комсомольске-на-Амуре. Самолёт поднялся в воздух, однако через четыре минуты после взлёта пилот катапультировался.

Недавно в горах Бурятии были обнаружены останки членов экипажа и пассажиров Ан-2. Они направлены в Иркутск для проведения судебно-медицинской и генотипоскопической экспертиз. Борт потерпел крушение летом 2020 года. 24 июля следователям поступило сообщение от туристов об обнаружении обломков самолёта.