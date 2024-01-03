Самолет рейса Москва — Махачкала подал сигнал тревоги

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Пассажирский самолет Airbus A320, выполняющий рейс из Москвы в Махачкалу, подал сигнал чрезвычайной ситуации, о чем свидетельствует информация с сервиса Flightradar. Воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорту Волгограда.

Лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии» дважды подал сигнал тревоги спустя почти час после вылета из московского аэропорта. По данным РИА Новости, самолет совершил вынужденную посадку в волгоградском аэропорту по техническим причинам. Пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова сообщила, что Airbus A320 приземлился благополучно.

Ранее самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту в Токио. На борту воздушного судна, который следовал рейсом из Саппоро, было около 400 человек. Причиной происшествия стало столкновение с самолетом DHC-8 береговой охраны Японии. В результате ЧП погибли пять из шести членов экипажа военно-транспортного судна. Одним выжившим оказался пилот.

В якутском аэропорту Зырянка пассажирский самолет промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы и экстренно приземлился на замерзшую реку. На борту находились 30 пассажиров и четыре члена экипажа. Обошлось без пострадавших.