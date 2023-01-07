Самолет Мурманск — Москва передал сигнал тревоги и начал снижение

Фото: Viktor Borzyh/Russian Look/Global Look Press

Пассажирский Boeing 737, который направлялся из Мурманска в Москву, подал сигнал тревоги, передает ТАСС. По данным агентства, это произошло примерно в середине пути, в небе над Вологодской областью.

Борт находился на высоте более 10 тысяч метров и начал снижение. До аэропорта назначения осталось около часа пути.

Ранее в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что частный легкомоторный самолет, который потерпел крушение в Красноярском крае, выполнял несогласованный рейс. В ведомстве отметили: по предварительным данным, в результате происшествия один человек погиб, один получил травмы.

Следовавший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Борт решили посадить из-за задымления в салоне от загоревшегося зарядного устройства. В лайнере находились 112 человек, все они были эвакуированы. Двум пассажирам стало плохо, одной женщине потребовалась помощь медиков.

18 декабря 36 человек пострадали при перелете из Финикса (штат Аризона) в Гонолулу (штат Гавайи). За полчаса до посадки в пункте назначения самолет Airbus А330 авиакомпании Hawaiian Airlines попал в зону турбулентности. По приземлении самолета в Гонолулу городской службой медицинской помощи были госпитализированы 20 человек, среди которых был 14-месячный ребенок. Серьезные травмы в полете получили 11 пассажиров.