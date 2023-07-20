В Общественной палате призвали обязать самокатчиков получать права В Общественной палате России выступили за введение водительских прав для самокатчиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общественная палата России после круглого стола с экспертами выступила за введение водительских прав для самокатчиков. Рекомендации планируется направить органам власти. Зампред комитета ОП по безопасности Александр Холодов рассказал «Парламентской газете», что электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и другие средства индивидуальной мобильности планируют приравнять к скутерам и мопедам, для управления которыми необходимы водительские права категории М.

Возможно, следует предусмотреть упрощенный порядок экзамена — этот вопрос будем дополнительно обсуждать с экспертами, — уточнил Холодов.

Он подчеркнул, что в таком случае возраст с 16 лет станет минимальным для возможности передвижения на СИМ. С этого возраста можно получить категорию прав М, а при наличии любой другой категории она открывается автоматически. Наличие документов позволит штрафовать самокатчиков за нарушения ПДД так же, как и остальных участников дорожного движения, уточнил Холодов.

Член комиссии ОП по просвещению и воспитанию Наталья Агре считает, что обучать самокатчиков могут общественные организации. Она подчеркнула, что выпускать на дорогу детей, которые не знают правил движения, нельзя. Общественница напомнила, что электросамокаты могут развивать очень большую скорость, что приводит к травмам и даже к летальным исходам. Агре уточнила, что программы обучения уже созданы. Они включают не только правила и рекомендации, но и упражнения для развития координации.

Депутат Госдумы Александр Толмачев ранее предложил выдавать водителям электросамокатов и мопедов QR-коды вместо автомобильных номеров. По словам парламентария, механизм должен быть удобен для людей.