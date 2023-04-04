«Самое опасное оружие»: какие ядерные ракеты Россия передаст Белоруссии По словам эксперта, мощность боеголовки составляет в районе 10 килотонн

Фото: Скриншот с видео/mod_russia/t.me

«Искандер-М»

Вооруженные силы Белоруссии получили от России оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М», заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 4 апреля во время селекторного совещания в ведомстве. По его словам, ОТРК может применяться и в обычном, и в ядерном исполнении. Что за оружие Москва разместила в Минске — в материале NEWS.ru.

В чем заключаются преимущества «Искандера»

Официальный Telegram-канале Минобороны РФ отмечал, что ОТРК «Искандер-М» — «гарант успеха». По заявлениям МО РФ, ОТРК предназначен для «поражения реактивных систем залпового огня, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры противника»

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«В ходе специальной военной операции боевые расчеты [„Искандер-М“] действуют четко и слаженно. Пусковые установки на максимальной скорости покидают укрытия, занимают пусковые позиции, отрабатывают пуски по целям и сразу осуществляют смену позиции», — подчеркнули в МО РФ.

В министерстве добавили, что в арсенале ОТРК и баллистические, и крылатые ракеты, ставящие на подлете к цели электронные помехи и поэтому практически неуязвимые для систем ПВО противника.

«Крылатая ракета может идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности, засечь ее невозможно <...> ОТРК „Искандер-М“ позволяет наносить высокоточные удары как аэробаллистическими, так и крылатыми ракетами по любым целям, находящимся на удалении до 500 километров», — рассказали в МО РФ.

В официальном Telegram-канале Минобороны РФ с начала СВО на Украине неоднократно сообщало о применении «Искандера». Американский журнал The National Interest в 2014-м назвал «Искандер-М» самым опасным оружием РФ и включил ОТРК в пятерку мощнейших разработок военной науки РФ наряду с истребителем Су-27, ЗРК С-400, атомными подлодками проекта 941 «Акула» и спецназом.

На что будут способны полученные Белоруссией «Искандеры»

Мощность ядерной боеголовки «Искандера-М» может достигать 10 килотонн в тротиловом эквиваленте, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, это примерно 50% от взрыва в Хиросиме в 1945-м. Собеседник подчеркнул, что тактико-технические характеристики ОТРК с оружием массового поражения на борту нигде не публиковались.

«ТТХ „Искандер-М“ с ядерной боевой частью нигде не публиковались. Но поскольку это оперативно-тактический комплекс, его боевая часть составляет в районе 10 килотонн. Если говорить о разрушениях, которые он нанесет при запуске и проводить исторические параллели, то они будут, как половина Хиросимы», — добавил Леонков.

Где белорусские военные учатся применять «Искандер-М»

В ходе совещания в МО РФ Шойгу заявил, что белорусские расчеты начали обучение для применения «Искандер-М» на одном из российских полигонов 3 апреля 2023-го.

«С 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусских расчетов порядку его применения для защиты Союзного государства», — рассказал министр.

Почему Россия размещает ядерное оружие в Белоруссии

По словам Шойгу, НАТО усиливает антироссийский блок, ведущий к эскалации конфликта, а США и их союзники наращивают военную помощь Украине. Глава МО РФ подчеркнул, что только в 2023-м Запад собирается поставить Киеву «свыше 200 танков западного производства, более 400 современных боевых бронированных машин».

«На оснащение украинской армии поступает дальнобойные средства поражения, в том числе реактивные снаряды с увеличенной дальностью до 150 км, рассматривается возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACAMS с дальностью пуска до 300 км и тактических истребителей F-16», — отметил Шойгу.

Глава ведомства добавил, что «НАТО проводит комплекс мероприятий по повышению боевой готовности объединенных вооруженных сил, активизирует учебно-боевую и разведывательную деятельность вблизи границ России и Белоруссии».

«В этих условиях мы принимаем ответные меры, отстаиваем безопасность Союзного государства. Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении. Кроме того, Вооруженным силами Белоруссии передан оперативно-тактический ракетных комплекс „Искандер-М“ он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении», — подчеркнул Шойгу.

По словам Шойгу, действия Запада, а также вступление Финляндии в НАТО создает риски существенного расширения конфликта, но на исход СВО на Украине не повлияют.