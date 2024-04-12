«Самое главное»: Юрий Куклачев рассказал, что его вдохновляет Юрий Куклачев назвал источником своего вдохновения зрителей и улыбки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев во время своего бенефиса «Жемчужная нить жизни» рассказал, что источником его вдохновения являются зрители и улыбки. Дрессировщик также выразил благодарность своим родителям и учителям, передает корреспондент NEWS.ru.

Меня заряжают зрители, аплодисменты, улыбки. А самое главное, весь этот праздник произошел благодаря моим родителям и родителям моей супруги. Они были очень добрые, отзывчивые люди. И мне повезло на учителей, которые относились ко мне как к сыну. Я понял, что самое главное в школе — учитель. Это источник теплоты душевной. Знания приходят, уходят, а человеческая теплота остается, она передается из уст в уста, через наши улыбки, через прикосновение, — добавил Куклачев.

Ранее стало известно, что артисту стало плохо во время празднования 75-летнего юбилея. Сообщается, что Куклачев почувствовал себя плохо еще во время общения с прессой. Он попросил стул, и сквозь грим было заметно, что артист сильно побледнел. В этот момент дрессировщика поддерживал певец SHAMAN (Ярослав Дронов) — Куклачев за него держался. Дрессировщика увезли в больницу на скорой помощи, предварительно медики поставили ему уколы.

Незадолго до госпитализации Куклачев дал представление на сцене. На кадрах, снятых на мероприятии, артист бодро двигался, играл на аккордеоне и улыбался зрителям.