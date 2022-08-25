Самое дешевое жилье: где можно арендовать квартиру в ближайшем Подмосковье Риелтор Барсуков: самое дешевое арендное жилье в ближайшем Подмосковье находится в Балашихе

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Самое дешевое арендное жилье в Московской области находится на востоке, а самое дорогое – на юго-западе, на цену влияют наличие коммуникаций, инфраструктура и экологическая обстановка, заявил NEWS.ru член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. По его словам, все, кто хотят снять квартиру подешевле, могут рассмотреть варианты по направлению в Балашиху.

Обычно всегда идет таким образом: Восток — дешево, Запад — дорого, Юго-Запад — еще дороже, и вот так по кругу идет. Если говорить, где самое дешевое, то на востоке: Железнодорожный, Балашиха, — сказал Барсуков.

Он отметил, что на востоке Подмосковья самые дешевые квартиры по цене, это касается и однокомнатных, и двухкомнатных. Наиболее низкая стоимость жилья на вторичном рынке, по-прежнему, остается в Балашихе. Средняя стоимость одного кв.м на местном рынке составляет 109,7 тысяч рублей.

Согласно прогнозу экспертов проекта «Заречный квартал» IKON development, недвижимость в ближайшем Подмосковье резко подорожает. Жилье рядом со столицей вырастет в цене в два раза. Наиболее заметный рост цен за год произошел в Солнечногорске, где показатель вырос на 55,9%, до 206,7 тысячи рублей за кв.м. Значительное подорожание также отметили в Наро-Фоминском городском округе и Истре — здесь недвижимость выросла в цене на 43,7 и 31,5% соответственно. В Химках, Красногорске и Котельниках стоимость поднялась на 22-24%.

Ранее сообщалось, что самая дешевая квартира в аренду в Москве стоит 10 тысяч рублей в месяц, речь идет о студии в 17 «квадратов» у метро «Коммунарка». Причём квартира сдается без ремонта и ванной.