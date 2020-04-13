«Самое безопасное место»: космонавты призвали россиян не выходить из дома

Находящиеся на борту Международной космической станции космонавты из России поблагодарили врачей, стоящих на передовой борьбы с пандемией коронавируса, и посоветовали гражданам страны не покидать свои дома. Обращение размещено в Twitter генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Многие сейчас шутят, что мы здесь на борту МКС находимся в самом безопасном от коронавируса месте на планете, но и у каждого в доме, если вы будете соблюдать режим самоизоляции, может быть такое место, — отметили космонавты.
Благодарим каждого медицинского работника за то, что они делают всегда и особенно сегодня. Ваша работа, ваш профессиональный и личный подвиг неоценим, — добавил космонавт Анатолий Иванишин.
Вместе с российскими космонавтами на борту МКС находятся американцы Эндрю Морган, Джессика Меир и Кристофер Кэссиди.
В России коронавирусом заболели уже 18 328 человек. За последние сутки число инфицированных возросло на 2558 человек. Не справились с болезнью 148 пациентов. В Москве, где больше всего заболевших жителей страны, сейчас 11 513 случаев COVID-19. 837 человек выздоровели, жертвами опасной болезни стали 82 пациента.
Как писал NEWS.ru, россияне стали больше обращаться к психиатрам из-за пандемии коронавируса.