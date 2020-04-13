«Самое безопасное место»: космонавты призвали россиян не выходить из дома

https://static.news.ru/photo/ac5a8372-7d8a-11ea-b5e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Находящиеся на борту Международной космической станции космонавты из России поблагодарили врачей, стоящих на передовой борьбы с пандемией коронавируса, и посоветовали гражданам страны не покидать свои дома. Обращение размещено в Twitter генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Многие сейчас шутят, что мы здесь на борту МКС находимся в самом безопасном от коронавируса месте на планете, но и у каждого в доме, если вы будете соблюдать режим самоизоляции, может быть такое место, — отметили космонавты.

Они подчеркнули, что это сейчас «нужно вам, нужно нам и это очень нужно врачам». В свою очередь Иван Вагнер отметил труд врачей, которые ведут борьбу за жизни россиян и их будущее благополучие.

Врачи каждый день, каждую минуту рискуют жизнью ради нас. Именно врачи сегодня — настоящие герои России, — сказал Вагнер.

Благодарим каждого медицинского работника за то, что они делают всегда и особенно сегодня. Ваша работа, ваш профессиональный и личный подвиг неоценим, — добавил космонавт Анатолий Иванишин.

Вместе с российскими космонавтами на борту МКС находятся американцы Эндрю Морган, Джессика Меир и Кристофер Кэссиди.

В России коронавирусом заболели уже 18 328 человек. За последние сутки число инфицированных возросло на 2558 человек. Не справились с болезнью 148 пациентов. В Москве, где больше всего заболевших жителей страны, сейчас 11 513 случаев COVID-19. 837 человек выздоровели, жертвами опасной болезни стали 82 пациента.

Как писал NEWS.ru, россияне стали больше обращаться к психиатрам из-за пандемии коронавируса.