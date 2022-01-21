«Сами себя выгуливают»: эксперты — о чипировании домашних животных

Кошек, собак, а также других домашних питомцев включат в закон об обязательной маркировке и учёте животных. Этого долгое время добивались защитники животных, а также активисты, обеспокоенные проблемой агрессии бездомных собак. Эксперты в беседе с NEWS.ru рассказали о том, как законопроект должен отразиться на недобросовестных хозяевах и приютах для животных, а также чего, по их мнению, не хватает в документе.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии» будет рассмотрен в Госдуме в первом чтении 26 января. При этом ко второму чтению уже готовы ряд поправок, одна из которых касается собак, кошек и других домашних питомцев. Дело в том, что внесённый ещё осенью прошлого года документ в первоначальной редакции касался только сельхозживотных. Законопроект уже получил поддержку в профильном комитете по аграрным вопросам российского парламента.

По словам зампредседателя рабочей группы по общественному контролю за содержанием безнадзорных животных при Общественной палате Москвы Елены Ивановой, закон о чипировании домашних питомцев она и её коллеги пытались провести через Госдуму давно и до сих пор не ясно почему Минсельхоз никак не мог этот вопрос решить. Именно это министерство является ответственным исполнителем поручений президента РФ по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным.

Возникла какая-то законодательная сумятица. Минсельхоз должен был разработать этот законопроект ещё с 2015 года, до поручения президента. Это при том, что бездомные животные на самом деле первоочередная тема. Они не падают с неба. 60–80% из них приходят от человека, это бывшие домашние животные. Точно так же, как и с проблемой покусов — большая их часть случается из-за домашних собак, которые сами себя выгуливают. Елена Иванова зампредседателя рабочей группы по контролю за содержанием безнадзорных животных зампредседателя рабочей группы по контролю за содержанием безнадзорных животных

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как объясняет Иванова, люди, особенно в сельской местности, традиционно считают, что собаки могут гулять сами по себе, и поэтому спокойно отпускают их на улицу, хотя они так же, как и бездомные псы, могут сбиваться в стаи и вести себя агрессивно. При этом, в отличии от бездомных собак, эти псы не боятся человека, так как давно к нему привыкли.

Законопроект поможет решить проблему бездомности животных. Этот феномен не нравится никому — ни защитникам животных, ни тем, кто когда-то от них пострадал и теперь их ненавидит, — объясняет Иванова.

Эксперт добавляет, что альтернатива маркировке — усыпление, однако у этого метода много недостатков. Во-первых, он неэффективен: люди выгоняют на улицу больше животных, чем можно успеть отловить и усыпить. Это и нежелательное потомство, рождённое у питомцев, и беременные самки. Во-вторых, организованное усыпление дорого обходится: каждый год на это тратится около 2 млрд руб. без видимого эффекта. В-третьих, говорит Иванова, это «просто жестоко». Проблему можно решить только регистрацией, «привязкой к хозяину» чипом и административными наказаниями, в случае если животное осталось без должного присмотра. Также это не даст хозяину избежать более серьёзных наказаний, если животное покусало кого-то.

Похожего мнения придерживается глава PR-отдела приюта «Муркошка» Яна Серкова. По её словам, чипирование — очень важно, так как оно позволит наказывать недобросовестных владельцев, не соблюдающих закон о самовыгуле.

Хочу напомнить, что самовыгул у нас запрещён законодательно. Животное подвержено опасности во время него. Это и машины, и жестокие люди. К нам в приют попадает большое число кошек после самовыгула. Недавно даже чипированная была, правда, владельца всё равно пока не удалось найти, так как чип не зарегистрирован ни на кого, — рассказывает Серкова.

При этом эксперт считает, что одного законопроекта мало, так как проблема в первую очередь в существующем сознании людей, в котором самовыгул — это нечто естественное. На самом же деле, говорит Серкова, нельзя даже отпускать на него кошек на даче, лучше держать их дома или на хорошо ограждённой территории.

Если информационная политика будет хорошо проводиться, тогда проблемы домашних питомцев не будет. Потому что не факт, что страх перед штрафом сильно повлияет на желание людей не отправлять животных на улицу. К нам приходят сотни людей в год, и мы хорошо видим, что основная проблема в том, что у нас плохо понимают, как на самом деле нужно обращаться с животными, — заявляет Серкова.

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По словам бывшего директора приюта для животных «Кожуховский» Елены Салтыковой, законопроект можно только приветствовать, но нет уверенности в том, что он не сможет кардинально исправить ситуацию. По мнению эксперта, в первую очередь нужно курировать не домашних питомцев и их владельцев, а тех, кто занимается разведением.

Эта сфера никак не контролируется, никаким налогом не облагается. Отсюда у нас очень много бед. Даже закон о жестоком обращении животных не мешает большому числу людей выбрасывать питомцев и даже не стерилизовать их, — говорит Салтыкова.

Экс-глава «Кожуховского» также предупреждает, что законопроект может иметь обратный эффект. Вместо того чтобы нести своё животное в приют из-за боязни штрафа, человек может решить попросту его убить: это жестокий, но более простой и быстрый способ решения проблемы.