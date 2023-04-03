«Самцам присуще рисковое поведение»: генетик о ранней смертности мужчин Генетик Москалев назвал рисковое поведение причиной гендерного различия длительности жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одной из причин гендерного различия длительности жизни и ранней смертности мужчин является склонность к рисковому поведению, объяснил член-корреспондент РАН Алексей Москалев. В разговоре с KP.RU генетик объяснил, что такая предрасположенность сложилась эволюционно и есть не только у людей, но и у животных.

Самцам эволюционно, от природы присуще рисковое поведение. Это своеобразная реклама собственных генов перед самками: «я выжил несмотря на...», значит, у меня отменное здоровье, и я передам его детям, — пояснил эксперт.

По словам ученого, мужчины также склонны к нездоровому образу жизни и чаще злоупотребляют фастфудом и алкоголем. Он отметил, что женщины стремятся как можно дольше сохранить свою привлекательность, поэтому уделяют больше внимания здоровью. Генетик пояснил, что это является социальными причинами гендерного различия длительности жизни. При этом у женщин эволюционно возник «эффект бабушки». Как рассказал эксперт, женщины после менопаузы живут дольше, так как для них природа предусмотрела участие в уходе и в воспитании внуков.

Директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов уточняет, что одним из факторов мужской смертности является нежелание и неготовность заниматься профилактикой заболеваний. Он отмечает, что женщины чаще посещают врачей. Эксперт пояснил, что такая же ситуация складывается с выполнением предписаний врача. Он призвал пристально следить за здоровьем, начиная с 35 лет, и объяснил, что на организме сильно отражаются стрессы, переедание и сидячий образ жизни.

У нас в стране многие мужчины воспринимают это как проявление слабости. Если ходишь по докторам и пьешь лекарства — значит, хилый. А если нет — то здоровый и сильный. Кстати, курение и употребление алкоголя, которые вносят огромный вклад в развитие сердечно-сосудистых заболеваний и раннюю смертность, у части населения тоже по-прежнему считаются чертами мужественного образа, — заключил профессор.

Инфекционист Сергей Рябов ранее рассказал, что максимальная продолжительность жизни, на которую рассчитан человеческий организм, составляет 160 лет. По его словам, о вечной молодости и бессмертии говорить не приходится, поскольку процессы старения и умирания заложены в генах.