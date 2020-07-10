Самбурская предложила подписчикам оценить два её образа

Актриса Настасья Самбурская, известная по сериалу «Универ», опубликовала в Instagram два снимка — в образе полуобнажённой красотки и гопницы — и предложила оценить их подписчикам.
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Поклонники восхитились фигурой 33-летней Самбурской и пожаловались, что она редко радует подписчиков откровенными снимками. При этом многие посчитали, что фотография в спортивном костюме и без косметики лучше, потому что там Настасья выглядит более естественной.
Как писал NEWS.ru, российская актриса Настасья Самбурская в период пандемии устроила распродажу брендовых вещей в своём Instagram. По её словам, эти вещи либо не использовались совсем, либо надевались один-два раза.
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