Самбурская предложила подписчикам оценить два её образа

https://static.news.ru/photo/631e6bfe-c2c4-11ea-b894-fa163e074e61_660.jpg Настасья Самбурская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Настасья Самбурская, известная по сериалу «Универ», опубликовала в Instagram два снимка — в образе полуобнажённой красотки и гопницы — и предложила оценить их подписчикам.

Как сообщают «Невские Новости», на откровенном снимке она продемонстрировала полностью обнажённую грудь. На втором фото актриса сидит на корточках в спортивном костюме, на голове капюшон, из-под которого выбиваются лохматые волосы, на лице — полное отсутствие косметики и угрюмая гримаса.

Поклонники восхитились фигурой 33-летней Самбурской и пожаловались, что она редко радует подписчиков откровенными снимками. При этом многие посчитали, что фотография в спортивном костюме и без косметики лучше, потому что там Настасья выглядит более естественной.

Как писал NEWS.ru, российская актриса Настасья Самбурская в период пандемии устроила распродажу брендовых вещей в своём Instagram. По её словам, эти вещи либо не использовались совсем, либо надевались один-два раза.