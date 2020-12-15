Попова рассказала, где регистрируется самая высокая заболеваемость COVID-19

https://static.news.ru/photo/1799ce2c-3ece-11eb-8558-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наиболее высокие показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в последнее время наблюдаются среди работников промышленных предприятий. Такие данные озвучила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.

Она уточнила, что это — результат наблюдений специалистов, актуальный для минувших двух недель.

Это, конечно, предмет дополнительных усилий по организации безопасного трудового процесса именно на этих предприятиях, — цитирует Попову РИА Новости.

Она также отметила, что стабилизация эпидемиологической ситуации в России очень хрупкая, а закрепление достигнутого результата зависит от каждого гражданина. Глава Роспотребнадзора призвала россиян сохранять ответственное отношение к здоровью — своему и окружающих.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Государственной думе предложили обязать россиян сдавать ПЦР-тест перед поездкой в другие регионы страны. Предполагается, что пассажиры, как и при выезде за границу, могли бы сдавать экспресс-анализ на вокзале или в аэропорту перед посадкой на рейс.