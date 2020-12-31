Самая толстая женщина России похудела на 150 килограммов

https://static.news.ru/photo/25f342d0-4c3b-11eb-be11-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Наталья Руденко, ранее носившая неофициальное звание самой толстой женщины России, рассказала, как ей удалось похудеть на 150 килограммов.

По словам женщины, на это у неё ушло целых два года. В прошлом её вес составлял 280 килограммов. Врач поставил перед ней цель сбросить лишний вес до 70 килограммов, пишет V1.RU.

Так, посредством хирургического вмешательства Руденко смогла похудеть за первый год на центнер. Затем женщина избавилась ещё от 50 килограммов.

Сначала я просто не верила в своё похудение. Я видела, что цифры на весах становятся всё меньше, но никак не осознавала это, — отметила Руденко.

Она также добавила, что у неё нередко случались истерики и срывы. Иногда женщина даже прибавляла в весе, однако не отчаивалась. До намеченной цели ей остаётся похудеть ещё на 50 килограммов.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты-биотехнологи рассказали, какие блюда на новогоднем столе помогут восполнить карантинный дефицит серотонина и при этом не набрать лишний вес.

По их словам, лучше всего отдать предпочтение белковой пище, богатой триптофаном, аминокислотой, которая способствует выработке «гормона счастья».