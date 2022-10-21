Самая сильная женщина России вызвалась воевать вместо бежавших мужчин Самая сильная женщина России Кошелева пожелала стать добровольцем в СВО

Фото: Марк Агнор/ТАСС

Мастер спорта по силовому троеборью Оксана Кошелева по прозвищу Скала, которая руками двигает вертолеты, пожелала стать добровольцем и отправиться воевать вместо российских мужчин в зону спецоперации России на Украине, сообщает KP.RU. В первые же дни частичной мобилизации самая сильная женщина страны пошла в военкомат записываться добровольцем. Сподвигло ее на этот шаг бегство некоторых российских мужчин от исполнения воинского долга, рассказала спортсменка.

Я читала бесчисленные паблики в соцсетях, новости, смотрела ТВ, интернет — везде фото, видео. На них — аэропорты забиты мужчинами, которые поскорее стараются убежать из страны. И мне становилось невыносимо грустно. Хотелось спросить: «Ребята, вот вы уезжаете, а на кого вы все оставляете? На женщин, на детей? Вы кого здесь бросаете? Если вы не идете, я пойду, ладно, сидите дома. Идите отдыхайте в Дубае, или куда вы там сбежали от своей родины». Больно было за страну, стыдно, — рассказала Оксана.

При этом друзья и подруги спортсменки ее выбор не поддержали, а только покрутили у виска, дескать, куда ты лезешь, тебя там убьют. Сама Кошелева просто не знала, что сразу из военкомата никого на передовую не отправляют, поэтому и ей отказали в рвении отправиться прямо сейчас воевать на фронт.

Они даже не удивились моему визиту. Все четко, по уставу , задали вопросы положенные, спросили, есть ли у меня военная специальность. Но меня добровольцем не взяли. Сказали: «Пока не нужно, если понадобятся новые силы, будем иметь вас в виду. Ждите», — уточнила силачка.

При этом у Кошелевой есть опыт военной службы: в юности, когда она еще жила в Иркутске, Скала мечтала связать свою жизнь с армией и даже собиралась поступать в школу прапорщиков. И она 365 дней по форме и с боевым оружием работала стрелком военизированной охраны (ВОХР).

Ранее жена экс-министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина) Мирослава Регинская косвенно подтвердила, что ее супруг отправился на фронт. В своих социальных сетях она выложила фотографию, где обнимает мужа, стоящего в военной полевой форме без нашивок. Позже Стрелков подтвердил, что находится на фронте.