«Самая настоящая война»: зачем главврачи бросили перчатку «антиваксерам»

Руководители инфекционных больниц, где лечат пациентов с коронавирусом, обратились с открытым письмом к нескольким политикам и селебрити, известных критикой всеобщей вакцинации и ограничительных мер, либо вовсе COVID-диссидентскими взглядами. Медики, среди которых главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, пригласили адресатов своей петиции в «красные зоны», выразив надежду, что после увиденного те изменят свои взгляды. NEWS.ru рассказывает, как к пандемии и методам борьбы с ней относятся те, к кому обращено письмо врачей.
Вызов брошен
Письмо, копия которого имеется в распоряжении редакции NEWS.ru, подписали 11 медиков из разных регионов. Среди них главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, больницы № 15 Валерий Вечорко, больницы № 52 Марьяна Лысенко, больницы № 67 Андрей Шкода, Боткинской больницы в Петербурге Денис Гусев, а также руководители ковидариев из Краснодара, Самары, Сочи, Сыктывкара и Ханты-Мансийска.
Они обратились к лидерам КПРФ и «Справедливой России — За правду» Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы от «Единой России» Петру Толстому, лидеру движения «Суть времени» Сергею Кургиняну, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву и Оскару Кучере, певцам Наталье Ветлицкой, Константину Кинчеву, Екатерине Чуприниной (Кате Лель) и Юрию Лозе. Все они в разное время высказывали критическое отношение к всеобщей вакцинации против COVID-19, выступали против ограничительных санитарных мер для защиты людей от инфекции, либо вовсе проговаривали скептические версии об опасности коронавируса SARS-CoV-2, которые учёные неоднократно критиковали, объясняя их лженаучную основу.
В своём письме политикам и деятелям шоу-бизнеса врачи пригласили их посетить ковидарии, в том числе реанимационные отделения, чтобы своими глазами «скептики» убедились в масштабах и последствиях пандемийного кризиса:
Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдём время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может быть, после этого вы измените свою позицию и меньше людей будет умирать.
Петицию медики снабдили контактным телефоном единой горячей линии по пандемии, которую организовал Роспотребнадзор.
Подписавший письмо главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко выразил надежду, что после посещения «красных зон» адресаты письма изменят своё отношение и будут на стороне здравого медицинского смысла.
Мы живём в век, когда мнение профессионалов в любой отрасли может запросто развеять какой-нибудь известный человек. Сам ли он введён в заблуждение или просто хайпует — неважно. Последствия — вот что страшно! Скоро два года, как все мои коллеги из разных регионов, врачи, сёстры не выходим из «красных зон» и бьёмся за каждого пациента. Идёт самая настоящая война, ежедневно мы теряем на ней больше тысячи человек, которые не подготовили свой организм ко встрече со смертельно опасным вирусом. Да, я опять пишу о прививках от коронавируса и не устану этого делать, потому что я понимаю, что речь идёт о единственном спасении. Но даже мои друзья и знакомые на мои факты пытаются мне привести «контраргументы» о «вакцинации о ограничительных мерах» довольно известных и уважаемых в нашей стране сограждан. Как оказалось, не только я нахожусь в такой ситуации. Поэтому мы с коллегами решили обратиться с открытым письмом ко всем, кто продолжает не верить в серьёзность происходящего.
Врач подчеркнул, что пустыми разговорами пандемию не остановить. Вместо этого нужно действовать, в противном случае придётся продолжать бороться с последствиями пятой, шестой, седьмой и последующих волн пандемии.
Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо, — обратился Проценко к адресатам петиции.
Борцы с «фанатизмом» и «топорностью»
Геннадий Зюганов
В последнее время КПРФ активно участвует в акциях против введения QR-кодов,
Комментируя письмо, лидер компартии заявил, что власти «раскололи людей на вакцинированных и невакцинированных», хотя должны были заниматься вместо этого «развитием медицины, первичного звена здравоохранения». Он добавил, что из рассказов обращающихся к нему людей знает как «начально их гонит на вакцинацию, хотя они только недавно болели». Зюганов уверяет, что не раз бывал и в «красных зонах», и в моргах, добавив, что сам привился трижды и находится на стороне врачей «на 300%».
Также против QR-кодов выступают и в «Справедливой России», о чём недавно
Сам Сергей Миронов при этом
В ответ на письмо Дениса Прпоценко и других медиков политик заявил, что в его партии состоят сторонники вакцинации, а во фракции справедливороссов в Госдуме «все вакцинированы, кроме одного человека, у которого высокие антитела»:
Мы призывали и будем призывать вакцинировать. Но это нужно делать добровольно. <...> Сейчас организуют такого рода письма, не надо людей сталкивать лбами. А пандемия — страшная проблема.
В заявлении Миронова говорится, что первая фраза обращения главврачей «вызывает недоумение». Он отметил, что «из дальнейшего содержания письма становится очевидно», что о его позиции составителям документа «ровным счётом ничего неизвестно, что позволяет отнести данное послание к жанру „Пастернака не читал, но осуждаю“».
Единоросс Пётр Толстой в вопросах вакцинации неоднократно ссылался на слова президента Владимира Путина о недопустимости принуждения к ней. В октябре он даже
Между тем, Пётр Толстой считается представителем консервативного крыла «Единой России». Как писал NEWS.ru в марте он принял участие в партийном круглом столе «Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ». В резолюции этого мероприятия звучал призыв «урегулировать вопросы вакцинации», которые тревожат антипрививочников и другую публику, часть которой помимо отрицания научных данных о медикаментах известна приверженностью к более радикальным теориям заговора типа веры в «чипирование» или даже вред от измерения температуры.
Лидер консервативного движения «Суть времени» Сергей Кургинян неоднократно высказывается о вакцинации и пандемии. В одном из выступлений, политик, не являющийся врачом или биологом,
«Не существует два года как»
Артисты, в отличие от политиков, меньше стеснялись высказывать свои сомнительные с научной точки зрения суждения о коронавирусе, неоднократно устраивая скандалы. Например, Егор Бероев во время церемонии вручения премии ТЭФИ сравнивал санитарные меры и вакцинацию с политикой нацистов и выходил на сцену с жёлтой звездой, которую в немецких концлагерях носили евреи. Критически о прививках выступала и актриса Мария Шукшина, которая также
В ответ на письмо главврачей ковидариев она пригласила их «в „зелёную зону“, где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и паники, элементарная профилактика сезонных респираторных заболеваний — не пустые слова, но имеют огромное значение».
Я понимаю, в это уже трудно поверить, но именно так мы все всегда жили до 2020-го года. И о красной зоне речи не было. И ещё, пожалуйста, не ведитесь на подмену понятий: мы против не процесса вакцинации, а порядка его реализации, и на этой стороне есть лауреаты Нобелевской премии, учёные с мировым именем, огромное количество докторов наук и просто честных людей. На этой стороне 80% населения России. На экскурсии в красной зоне при всем желании все не поместимся. Мы не против вакцины, а против участия в эксперименте неисследованной вакцины. Это разные вещи. А также считаю неправильным желание политтехнологов столкнуть лбами условных прививочников и антипрививочников.
Она предложила «всем вместе» написать письмо президенту Владимиру Путину с требованием «прекратить вакханалию в СМИ и на всех федеральных каналах».
Не менее радикальную позицию занимает певица Наталья Ветлицкая. В сентябре она заявила, что «никогда, ни на каких условиях, ни при каких обстоятельствах»
Рок-музыкант и лидер группы «Алиса» Константин Кинчев год назад сам
Его коллега Юрий Лоза, также известный попыткой
В интервью NEWS.ru он заявил, что не готов откликаться на предложение главврачей и посещать «красные зоны», чтобы «не заражаться внутрибольничной инфекцией». Также он заявил, что данное обращение не изменит его отношения к пандемии, потому что за два года у него появилось «огромное количество информации» и он «перелопатил кучу всякой разной литературы». Появление своего имени в письме врачей Лоза связал с тем, что он доверяет таким экспертам, как сторонница гомеопатии
Все ведущие эпидемиологи мира говорят, что COVID-19 не существует уже два года как. Потому что он изменился 20 раз, уже пришли новые штаммы. И если и существует COVID какой-то, то он может назваться только COVID-21, а потом COVID-22. Они все в один голос говорят, что если бы COVID-19 существовал, то с ним можно было бы работать как с отдельной субстанцией, его можно было бы выделить, создать против него лекарство. Но никто не пытался этим заниматься. Это не моя позиция, это говорят люди, которым я доверяю. Они говорят, что никто не создаёт никаких лекарств против COVID, не пытается.
Также он заявил, что не доверяет директору центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александру Гинцбургу, которому, по словам певца, «надо продать свой товар» (видимо, речь идёт о вакцинах против COVID-19).
В свою очередь,