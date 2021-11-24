«Самая настоящая война»: зачем главврачи бросили перчатку «антиваксерам»

Руководители инфекционных больниц, где лечат пациентов с коронавирусом, обратились с открытым письмом к нескольким политикам и селебрити, известных критикой всеобщей вакцинации и ограничительных мер, либо вовсе COVID-диссидентскими взглядами. Медики, среди которых главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, пригласили адресатов своей петиции в «красные зоны», выразив надежду, что после увиденного те изменят свои взгляды. NEWS.ru рассказывает, как к пандемии и методам борьбы с ней относятся те, к кому обращено письмо врачей.

Вызов брошен

Письмо, копия которого имеется в распоряжении редакции NEWS.ru, подписали 11 медиков из разных регионов. Среди них главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, больницы № 15 Валерий Вечорко, больницы № 52 Марьяна Лысенко, больницы № 67 Андрей Шкода, Боткинской больницы в Петербурге Денис Гусев, а также руководители ковидариев из Краснодара, Самары, Сочи, Сыктывкара и Ханты-Мансийска.

Они обратились к лидерам КПРФ и «Справедливой России — За правду» Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы от «Единой России» Петру Толстому, лидеру движения «Суть времени» Сергею Кургиняну, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву и Оскару Кучере, певцам Наталье Ветлицкой, Константину Кинчеву, Екатерине Чуприниной (Кате Лель) и Юрию Лозе. Все они в разное время высказывали критическое отношение к всеобщей вакцинации против COVID-19, выступали против ограничительных санитарных мер для защиты людей от инфекции, либо вовсе проговаривали скептические версии об опасности коронавируса SARS-CoV-2, которые учёные неоднократно критиковали, объясняя их лженаучную основу.

Геннадий Зюганов Сергей Булкин/NEWS.ru

В своём письме политикам и деятелям шоу-бизнеса врачи пригласили их посетить ковидарии, в том числе реанимационные отделения, чтобы своими глазами «скептики» убедились в масштабах и последствиях пандемийного кризиса:

Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдём время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может быть, после этого вы измените свою позицию и меньше людей будет умирать.

Петицию медики снабдили контактным телефоном единой горячей линии по пандемии, которую организовал Роспотребнадзор.

Подписавший письмо главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко выразил надежду, что после посещения «красных зон» адресаты письма изменят своё отношение и будут на стороне здравого медицинского смысла.

Мы живём в век, когда мнение профессионалов в любой отрасли может запросто развеять какой-нибудь известный человек. Сам ли он введён в заблуждение или просто хайпует — неважно. Последствия — вот что страшно! Скоро два года, как все мои коллеги из разных регионов, врачи, сёстры не выходим из «красных зон» и бьёмся за каждого пациента. Идёт самая настоящая война, ежедневно мы теряем на ней больше тысячи человек, которые не подготовили свой организм ко встрече со смертельно опасным вирусом. Да, я опять пишу о прививках от коронавируса и не устану этого делать, потому что я понимаю, что речь идёт о единственном спасении. Но даже мои друзья и знакомые на мои факты пытаются мне привести «контраргументы» о «вакцинации о ограничительных мерах» довольно известных и уважаемых в нашей стране сограждан. Как оказалось, не только я нахожусь в такой ситуации. Поэтому мы с коллегами решили обратиться с открытым письмом ко всем, кто продолжает не верить в серьёзность происходящего. Денис Проценко главврач ГКБ № 40 в Коммунарке главврач ГКБ № 40 в Коммунарке

Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач подчеркнул, что пустыми разговорами пандемию не остановить. Вместо этого нужно действовать, в противном случае придётся продолжать бороться с последствиями пятой, шестой, седьмой и последующих волн пандемии.

Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо, — обратился Проценко к адресатам петиции.

Борцы с «фанатизмом» и «топорностью»

Геннадий Зюганов высказывался против «принудительной вакцинации», а сама КПРФ летом 2021 года стала одной из тех политических сил, которые устраивали протесты антиваксеров. На их волне переболевший COVID-19 глава московского горкома партии Валерий Рашкин утверждал , что «список жертв вакцинации становится с каждым днём всё больше, и всё больше появляется информации о многочисленных „побочках“ и осложнениях, которые вакцинация вызывает». Также он уверял, что «летальность коронавируса остаётся по-прежнему меньше 1%, и это значит, что никакой особенной опасности, требующей поголовной вакцинации населения, он не несёт».

В последнее время КПРФ активно участвует в акциях против введения QR-кодов, называя эту меру для сдерживания пандемии «электронным концлагерем».

Комментируя письмо, лидер компартии заявил, что власти «раскололи людей на вакцинированных и невакцинированных», хотя должны были заниматься вместо этого «развитием медицины, первичного звена здравоохранения». Он добавил, что из рассказов обращающихся к нему людей знает как «начально их гонит на вакцинацию, хотя они только недавно болели». Зюганов уверяет, что не раз бывал и в «красных зонах», и в моргах, добавив, что сам привился трижды и находится на стороне врачей «на 300%».

Также против QR-кодов выступают и в «Справедливой России», о чём недавно заявлял лидер партии Сергей Миронов. При этом в организации не выступают против иммунизации, связывая отказ россиян от неё «с высоким уровнем недоверия к властям страны», которое «вызвано отсутствием просветительской работы среди граждан о необходимости и важности вакцинации при пандемии». Вместо этого, по мнению справедливороссов, «начинает преобладать административное давление, что справедливо воспринимается людьми как нарушение их права на отказ от вакцинации, гарантированное законом».

Сам Сергей Миронов при этом говорил о недопустимости вакцинации несовершеннолетних, «когда уже после зимних каникул школьников начнут загонять на прививки под угрозой отстранения от занятий». Он полагал, что «„топорной“ вакцинации своих детей люди не потерпят».

В ответ на письмо Дениса Прпоценко и других медиков политик заявил, что в его партии состоят сторонники вакцинации, а во фракции справедливороссов в Госдуме «все вакцинированы, кроме одного человека, у которого высокие антитела»:

Мы призывали и будем призывать вакцинировать. Но это нужно делать добровольно. <...> Сейчас организуют такого рода письма, не надо людей сталкивать лбами. А пандемия — страшная проблема.

В заявлении Миронова говорится, что первая фраза обращения главврачей «вызывает недоумение». Он отметил, что «из дальнейшего содержания письма становится очевидно», что о его позиции составителям документа «ровным счётом ничего неизвестно, что позволяет отнести данное послание к жанру „Пастернака не читал, но осуждаю“».

Сергей Миронов Kremlin Pool/Global Look Press

Единоросс Пётр Толстой в вопросах вакцинации неоднократно ссылался на слова президента Владимира Путина о недопустимости принуждения к ней. В октябре он даже признавал , что «информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло». По мнению Толстого «у людей нет доверия к вакцине, на вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные всё равно могут заболеть, никто не отвечает».

Между тем, Пётр Толстой считается представителем консервативного крыла «Единой России». Как писал NEWS.ru в марте он принял участие в партийном круглом столе «Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ». В резолюции этого мероприятия звучал призыв «урегулировать вопросы вакцинации», которые тревожат антипрививочников и другую публику, часть которой помимо отрицания научных данных о медикаментах известна приверженностью к более радикальным теориям заговора типа веры в «чипирование» или даже вред от измерения температуры.

Лидер консервативного движения «Суть времени» Сергей Кургинян неоднократно высказывается о вакцинации и пандемии. В одном из выступлений, политик, не являющийся врачом или биологом, заявлял , что «мы не знаем, что это такое». Также он говорил, что уважает «право каждого распорядиться своим здоровьем тем, как он считает нужным». Но власти, по его мнению, вместо такого подхода проявляют «фанатизм и ретивость».

«Не существует два года как»

Артисты, в отличие от политиков, меньше стеснялись высказывать свои сомнительные с научной точки зрения суждения о коронавирусе, неоднократно устраивая скандалы. Например, Егор Бероев во время церемонии вручения премии ТЭФИ сравнивал санитарные меры и вакцинацию с политикой нацистов и выходил на сцену с жёлтой звездой, которую в немецких концлагерях носили евреи. Критически о прививках выступала и актриса Мария Шукшина, которая также известна высказываниями в духе теории заговора про то, что «пандемия — это вообще не про болезнь», а «про повиновение и контроль».

Мария Шукшина Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

В ответ на письмо главврачей ковидариев она пригласила их «в „зелёную зону“, где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и паники, элементарная профилактика сезонных респираторных заболеваний — не пустые слова, но имеют огромное значение».

Я понимаю, в это уже трудно поверить, но именно так мы все всегда жили до 2020-го года. И о красной зоне речи не было. И ещё, пожалуйста, не ведитесь на подмену понятий: мы против не процесса вакцинации, а порядка его реализации, и на этой стороне есть лауреаты Нобелевской премии, учёные с мировым именем, огромное количество докторов наук и просто честных людей. На этой стороне 80% населения России. На экскурсии в красной зоне при всем желании все не поместимся. Мы не против вакцины, а против участия в эксперименте неисследованной вакцины. Это разные вещи. А также считаю неправильным желание политтехнологов столкнуть лбами условных прививочников и антипрививочников. Мария Шукшина актриса актриса

Она предложила «всем вместе» написать письмо президенту Владимиру Путину с требованием «прекратить вакханалию в СМИ и на всех федеральных каналах».

Не менее радикальную позицию занимает певица Наталья Ветлицкая. В сентябре она заявила, что «никогда, ни на каких условиях, ни при каких обстоятельствах» не будет делать прививку против коронавируса «ни себе, ни своему ребёнку». Объяснять своё решение она не стала. Её коллега по цеху Катя Лель известна многочисленными спорными заявлениями не только про вторжения инопланетян и будущее Земли, но и про то, что пандемия COVID-19 — это «заговор против человечества», называя это «доказанным фактом».

Рок-музыкант и лидер группы «Алиса» Константин Кинчев год назад сам переболел COVID-19, назвав случившееся «уроком за гордыню и самость», после чего «учился говорить, учился ходить». Однако несмотря на пережитый опыт тяжёлого острого респираторного синдрома, в том числе полтора месяца в реанимации, музыкант критикует связанные с пандемией ограничения и, почти как Бероев, сравнивает их с фашизмом, обвиняя левых и либералов в том, что они «упорно клеили» ему «это клеймо» (видимо, имеется в виду критика Кинчева за монархические взгляды).

Его коллега Юрий Лоза, также известный попыткой доказать , что земля плоская, высказывал вопросы, касающиеся COVID-19 и вакцинации против новой инфекции. Также композитор призывал лишить медиков «безумных доплат», так как это, по его словам, «моментально» положит конец пандемии. По его мнению, врачи «не лечат, а заражают».

Юрий Лоза Anton Belitsky/Global Look Press

В интервью NEWS.ru он заявил, что не готов откликаться на предложение главврачей и посещать «красные зоны», чтобы «не заражаться внутрибольничной инфекцией». Также он заявил, что данное обращение не изменит его отношения к пандемии, потому что за два года у него появилось «огромное количество информации» и он «перелопатил кучу всякой разной литературы». Появление своего имени в письме врачей Лоза связал с тем, что он доверяет таким экспертам, как сторонница гомеопатии Ирина Крамаренко и академик РАЕН Игорь Гундаров , которых он назвал «независимыми людьми», хотя сторонники доказательной медицины и другие представители академического сообщества ставят их доводы под сомнение. При этом музыкант не отрицает наличие коронавируса, отмечая, что за два года он сильно изменился.

Все ведущие эпидемиологи мира говорят, что COVID-19 не существует уже два года как. Потому что он изменился 20 раз, уже пришли новые штаммы. И если и существует COVID какой-то, то он может назваться только COVID-21, а потом COVID-22. Они все в один голос говорят, что если бы COVID-19 существовал, то с ним можно было бы работать как с отдельной субстанцией, его можно было бы выделить, создать против него лекарство. Но никто не пытался этим заниматься. Это не моя позиция, это говорят люди, которым я доверяю. Они говорят, что никто не создаёт никаких лекарств против COVID, не пытается. Юрий Лоза музыкант, блогер музыкант, блогер

Также он заявил, что не доверяет директору центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александру Гинцбургу, которому, по словам певца, «надо продать свой товар» (видимо, речь идёт о вакцинах против COVID-19).