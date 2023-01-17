«Самая массовая фишинговая атака»: как обманывают на теме мобилизации Число предложений незаконно избежать призыва либо найти себя в «списках на мобилизацию» за последние месяцы утроилось

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После заявления властей о завершении мобилизации в России мошенники значительно сократили свою активность по этой теме: если в октябре в соцсетях и мессенджерах было больше 360 тысяч объявлений о способах избежать призыва за деньги, то в ноябре их количество упало до 530. Однако с декабря фиксируется более чем трехкратный рост числа таких объявлений, рассказал NEWS.ru ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгений Егоров. Это происходит на фоне распространения слухов о новой мобилизации, которую власти отрицают.

Сразу после объявления мобилизации в России 21 сентября 2022 года мошенники начали использовать эту тему для обмана людей. В Роскомнадзоре уже в день начала призыва заявили, что начали блокировать мошеннические ресурсы. Однако количество опасных публикаций только росло.

По словам ведущего аналитика департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгения Егорова, уже в сентябре в социальных сетях и мессенджерах было зафиксировано 8845 объявлений о способах избежать мобилизации. Пик пришелся на следующий месяц: в октябре специалисты насчитали 363 866 сообщений.

Объявления распространялись в основном в мессенджерах и соцсетях. Как правило, в них предлагали помощь в отъезде из страны, белый билет, подготовку документов зарубежного вуза, юридическую поддержку, поддельные дипломы IT-специалистов или справки о ВИЧ, — рассказал он.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу объявил о завершении мобилизации. Президент Владимир Путин не стал подписывать отдельный указ об этом: его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что этого не требуется. После заявлений Шойгу и Путина активность мошенников значительно снизилась: по данным Егорова, в ноябре было обнаружено всего 530 опасных публикаций.

Уже в декабре СМИ и иностранные спикеры начали обсуждать возможность возобновления мобилизации в России и мероприятия по подготовке к призыву. В Кремле неоднократно заявляли, что на данный момент новая волна мобилизации не нужна.

Однако на этом фоне активность мошенников снова начала расти. Как рассказал Егоров, в декабре в соцсетях и мессенджерах было зафиксировано 1870 объявлений о способах избежать мобилизации — по сравнению с ноябрем это более чем трехкратный рост. За первую половину января 2023 года таких объявлений специалисты насчитали 874.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Так, в январе, по данным Telegram-канала In2security, произошла «пожалуй, самая массовая фишинговая атака на российских Telegram-пользователей за все время существования мессенджера», и касалась она именно мобилизации. Пользователи получали сообщение со ссылкой на «список людей, которые будут мобилизованы 1–3 февраля». Ссылка вела на фишинговый сайт, целью которого было воровство данных пользователей.

Еще осенью в Group-IB выявили другую схему мошенников: россиянам предлагалось получить «официальные сертификаты об отсрочке» в обмен на пожертвование на нужды российских войск. Такой услуги не существует, а преступники просто забирали деньги себе.

Опасность подобных объявлений в том, что жертвы, оплачивая заказ, могут не только потерять деньги, но и персональную информацию и данные банковских карт, — подчеркнул Евгений Егоров.

Технический директор Роскомсвободы (признана Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента), основатель Privacy Accelerator Станислав Шакиров в свою очередь рассказал NEWS.ru, что мошенники часто используют темы, с которыми пользователи знакомы из СМИ — это и мобилизация, и коронавирус, и даже крупные утечки данных.

У мошенников схемы в целом две — сделать так, чтобы пользователь либо запустил на своем устройстве вирус, который что-нибудь украдет или заблокирует, либо чтобы пользователь сам дал мошенникам доступ к своему аккаунту или платежным средствам. А по какому поводу в эту среду надо запускать вирус или давать доступ к своему аккаунту — это уже на сколько хватит воображения у мошенников, — отметил он.

По его словам, как власти, так и платформы пытаются бороться с преступниками. Первые аннулируют имена связанных с мошенниками сайтов, вторые — блокируют преступников и встраивают технологии защиты пользователей вроде облачного пароля.

Но это игра в кошки-мышки, навсегда все способы мошенничества не победишь, потому что мошенники всё время выдумывают новые, — добавил он.

Шакиров посоветовал пользователям не запускать файлы, которые приходят, например, под видом списков на мобилизацию. Также не следует предоставлять свои платежные данные и доступ к аккаунту другим людям в интернете. Его общая рекомендация — обратиться за советом к более знающему человеку, если «происходит что-то необычное».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

За весь 2022 год Роскомнадзор, по собственным данным, заблокировал 11,9 тысячи мошеннических ресурсов. Большинство из них имитировали магазины и сайты финансовых организаций.

В то же время на фоне мобилизации в Сети появилось множество предложений избежать мобилизации за деньги — россиянам предлагали даже получить фиктивную справку о ВИЧ, чтобы встать на специализированный учет. Кроме того, в интернете за деньги предоставляли услугу «пробива» человека по базе пограничников, чтобы заранее узнать, может ли обратившийся выехать за рубеж. СМИ публиковали переписки с такими продавцами: как правило, они оказывались мошенниками.