Самая богатая женщина России высказалась о раннем начале семейной жизни Бакальчук: нельзя навязывать девочкам, что семья должна появится раньше карьеры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Бакальчук

Неверно навязывать девочкам стереотип, что семейные перспективы должны быть для нее на первом месте, заявила в ходе форума «Поколение» основательница Wildberries, самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук. Бизнесвумен пояснила, что своим троим дочерям она не посоветует заводить семью до того, как они встанут на ноги, передают «Ведомости».

Никому ничего нельзя навязывать. Если девушке в первую очередь хочется заботиться о семье и детях – хорошо, но навязывать стереотип, что она должна это делать, неверно. <...> Для девушки важно сначала понять, как она может совмещать семью и карьеру. Своим трем дочерям я не буду рекомендовать выйти замуж до того, как они встанут на ноги, — сказала Бакальчук.

Ранее сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова заявила, что российских девушек нужно переориентировать с получения образования на роды. По ее словам, молодых россиянок сейчас ориентируют на получение хорошего образования, а далее на построение карьеры, в результате чего женщина, не реализовавшая себя к 40 годам как мать, «не знает, что такое домашний очаг».

В сентября ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому 39% россиянок в возрасте от 18 до 45 лет не намерены рожать ребенка в ближайшие пять лет из-за материального положения.38% ссылаются на нестабильность и негативную политическую ситуацию в стране.